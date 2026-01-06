“Связали как преступника”: раненого бойца объявили дезертиром и арестовали в больнице

Военный, получивший ранение в Курской области, едва не оказался за решеткой как преступник лишь потому, что бумаги не успели за его перемещениями по госпиталям. Отец бойца, Павел Федоров, рассказал, что к его сыну Марку пришли правоохранители и заявили, что он самовольно покинул часть.

Арест в реабилитационном центре: что известно

Инцидент стал публичным после его сообщения в Facebook.

Только что к моему сыну пришли в больницу и повязали, как преступника. Сказали, что он в СОЧ (самовольное оставление части). Он с 15.09.2024 по госпиталям и больницам из-за очень тяжелого ранения, которое он получил на Курщине под Суджей. Гребаная бюрократия. Нечеловеческое отношение к раненым.

Марко получил ранение под Суджей в сентябре 2024 года. Далее был долгий путь спасения: Институт урологии в Киеве, сложные операции, станция за станцией. Последней точкой была Одесса, где он проходил реабилитацию.

Бюрократическая ловушка: расформирование подразделения

Почему боец в госпитале стал беглецом? Как выяснилось, пока Марко боролся за жизнь, его подразделение (батальон в составе 36-й бригады морской пехоты, связанный с Да Винчи) было расформировано. Военного перевели в другую часть — 108-й батальон 59-й бригады.

Однако из-за ранения он физически не мог прибыть на новое место службы. Новое командование, не видя бойца в строю, автоматически подало его в розыск за СОЧ.

Что говорит отец

Павел Федоров записал эмоциональное видеообращение, в котором с болью и возмущением рассказал о реакции самих правоохранителей, когда те воочию увидели “опасного преступника”. По словам отца, сухие данные в компьютерах абсолютно не совпадали с реальностью, которую они увидели в больничной палате.

Первый шок семья пережила на обычном блокпосту, где Марка, едва державшегося после очередного этапа лечения, идентифицировали как беглеца.

Они как-то его остановили и говорят: А ты находишься в СОЧ. То есть ты дезертир по базе. Мы в шоке были от этой информации. Как можно раненого в таком состоянии еще и в СОЧ направить? Там просто по-глупому командование так решило, — вспоминает Павел Федоров.

Понимая абсурдность обвинения, родные начали обивать пороги военных инстанций. Больше всего их поразило то, что даже в Военной службе правопорядка (ВСП), которая обычно занимается задержаниями, не смогли скрыть удивления от такой халатности командиров.

Мы обратились в Киеве в Центральную ВСП. Они тоже офигели, сказали: Как это так возможно, чтобы в СОЧ подавать человека, который в таком состоянии?. Говорят, это незаконно.

Однако главной проблемой стал бюрократический зажим. Из-за того, что подразделение Марка расформировали, его формально перевели в другую часть. Но новая бригада не могла принять бойца, который вместо оружия держит в руках медицинские катетеры. Возникла ситуация, которую отец называет “управленческим параличом”.

Там ситуация такая, что когда Марка переводили, по закону они не могли его принять, так как он не боеспособен. Тупичок получился: одни решают, а другие не могут выполнить.

К счастью, после огласки ситуация начала меняться. Как сообщил позже отец Марка, на связь вышли представители Офиса военного омбудсмена, а командование морской пехоты пообещало содействовать в защите прав раненого бойца.

На данный момент Марко Федоров уже не под стражей. Он находится в расположении части, где наконец-то готовятся документы на его официальное увольнение из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

Однако за каждым таким успешным решением стоит огромная психологическая травма. Война не отпускает воина даже тогда, когда он возвращается в тыл.

