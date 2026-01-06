Історії Розповіді

“Пов’язали як злочинця”: пораненого бійця оголосили дезертиром та арештували у лікарні

Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини 06 Січня 2026, 19:00 4 хв.
випадок штурмовика
Фото Pexels

