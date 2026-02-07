Без 23 спектаклей: как Молодой театр заполняет пустоту в репертуаре после скандала с Билоусом

Возвращение Станислава Моисеева к рулю киевского Молодого театра в мае 2025 года напоминало сценарий остросюжетной драмы. Режиссер, который уже возглавлял это заведение на изломе эпох (с 1996 по 2012 годы), снова занял директорское кресло в едва ли не самый сложный период для труппы.

Его предшественник, Андрей Билоус, ушел на фоне громкого скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах, эвакуировав из афиши львиную долю репертуара.

Ситуация казалась критической: вместе с Билоусом из репертуара исчезли 23 спектакля. Для любого театра это означает не просто пустоту в календаре, а десятки актеров, которые в один миг остались без ролей и смысла существования в штате. Тем не менее, Моисеев настроен прагматично.

Репертуарная дыра и фактор Кабаре

Несмотря на потерю почти трети постановок, финансовое состояние Молодого театра за 2025 год осталось стабильным — выручка достигла 115,7 млн грн. Новый руководитель объясняет: главным вызовом стало не столько общее количество спектаклей, сколько отсутствие топовых кассовых проектов.

Минус 23 спектакля — это серьезно. Но сегодня мы недовыполняем финансовый план ровно на отсутствие в репертуаре спектакля Кабаре. В конце февраля возобновляем его прокат, и, думаю, финпоказатели станут такими, как были, — отмечает Моисеев.

Актеры в простое и гуманизм системы

Самым болезненным ударом кадровый акт стал для артистов. Некоторые звезды, имея по 10-12 ролей, вдруг оказались без единого выхода на сцену. Например, Лилия Ребрик осталась без спектаклей, но сейчас театр активно вводит её в новые проекты, в частности, в недавнюю премьеру Картотека.

Моисеев не скрывает: существующая модель штатного театра нуждается в реформировании, так как она часто стимулирует инерцию, а не творческий рост.

Если штатный актер не выходит на сцену, за что он получает зарплату? Наша система снисходительна и гуманистична, но может нести и негатив для театра. Это должно быть рациональнее, прагматичнее.

Руководитель убежден, что будущее — за ангажементной основой, когда актер не прикован к штату, а работает над конкретным проектом.

Именно поэтому двери театра открыты для таких звезд, как Ирма Витовская или Римма Зюбина, однако только в формате живых, актуальных идей, а не бюрократического пребывания в труппе.

Стратегия 2026: Мольер, Гоголь и Хмари

Выход из кризиса Моисеев видит в быстром насыщении афиши качественным контентом. Уже в апреле зрителей ждет Скупой Мольера в постановке французского режиссера Кристофа Галиота.

Кроме того, Молодой театр готовит амбициозную инсценировку романа Хмари Нечуя-Левицкого, с которой планирует подаваться на грант УКФ.

Меняется и сам подход к управлению. Станислав Моисеев стремится отойти от образа директора-завхоза, решающего вопросы бетона и гвоздей.

Для меня хороший руководитель — это стратегии, развитие, трансформация коллектива. Я бы хотел сделать акцент на командной работе, чтобы на мне не лежал груз единоличных и авторитарных решений.

В 2026 году театр планирует активизировать участие в международных фестивалях и запустить ежегодный конкурс для молодых режиссеров Инициация. Главная цель Моисеева — либерализация театрального процесса и переход от заскорузлой репертуарной модели к современному европейскому формату.

Со временем мы отойдем от модели репертуарного театра и перейдем к более легким и либеральным формам организации театрального процесса, — резюмирует директор.

Молодой театр сегодня — это площадка, где пытаются балансировать между украинской классикой (которая, как, например, Сватання на Гончарівці, всегда собирает залы) и острыми экспериментами вроде спектакля Місячні.

Кризис стал для заведения точкой отсчета, которая заставила команду работать быстрее и мыслить масштабнее.

