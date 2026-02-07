Історії Розповіді

Без 23 вистав: як Молодий театр заповнює порожнечу в репертуарі після скандалу з Білоусом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Лютого 2026, 09:00 4 хв.
Як київський Молодий заповнює порожнечу після скандального розриву
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь