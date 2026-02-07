Без 23 вистав: як Молодий театр заповнює порожнечу в репертуарі після скандалу з Білоусом

Повернення Станіслава Мойсеєва до керма київського Молодого театру у травні 2025 року нагадувало сценарій гостросюжетної драми. Режисер, який уже очолював цей заклад на зламі епох (з 1996 по 2012 роки), знову зайняв директорське крісло у чи не найскладніший період для трупи.

Його попередник, Андрій Білоус, пішов на тлі гучного скандалу зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях, евакуювавши з афіші левову частку репертуару.

Ситуація здавалася критичною: разом із Білоусом із репертуару зникли 23 вистави. Для будь-якого театру це означає не просто порожнечу в календарі, а й десятки акторів, які в одну мить залишилися без ролей та сенсу існування в штаті. Проте Мойсеєв налаштований прагматично.

Про це пише Forbes.

Репертуарна діра та фактор Кабаре

Попри втрату майже третини постановок, фінансовий стан Молодого театру за 2025 рік залишився стабільним — виторг сягнув 115,7 млн грн. Новий керівник пояснює: головним викликом стала не стільки загальна кількість вистав, скільки відсутність топових касових проєктів.

Мінус 23 вистави – це серйозно. Але сьогодні ми недовиконуємо фінансовий план рівно на відсутність в репертуарі вистави Кабаре. Наприкінці лютого поновлюємо її прокат, і, думаю, фінпоказники стануть такими, як були, — зазначає Мойсеєв.

Актори в простої та гуманізм системи

Найбільш болючим ударом кадровий струс став для артистів. Деякі зірки, маючи по 10-12 ролей, раптом опинилися без жодного виходу на сцену. Наприклад, Лілія Ребрик залишилася без вистав, але зараз театр активно вводить її в нові проєкти, зокрема в нещодавню прем’єру Картотека.

Мойсеєв не приховує: існуюча модель штатного театру потребує реформування, оскільки вона часто стимулює інерцію, а не творчий ріст.

Якщо штатний актор не виходить на сцену, за що він отримує зарплату? Наша система поблажлива й гуманістична, але може нести і негатив для театру. Це має бути раціональніше, прагматичніше.

Керівник переконаний, що майбутнє — за ангажементною основою, коли актор не прикутий до штату, а працює над конкретним проєктом.

Саме тому двері театру відкриті для таких зірок, як Ірма Вітовська чи Римма Зюбіна, проте лише у форматі живих, актуальних ідей, а не бюрократичного перебування в трупі.

Стратегія 2026: Мольєр, Гоголь та Хмари

Вихід із кризи Мойсеєв бачить у швидкому насиченні афіші якісним контентом. Вже у квітні на глядачів чекає Скупий Мольєра у постановці французького режисера Крістофа Галіота. Крім того, Молодий театр готує амбітну інсценізацію роману Хмари Нечуя-Левицького, з якою планує подаватися на грант УКФ.

Змінюється і сам підхід до управління. Станіслав Мойсеєв прагне відійти від образу директора-завгоспа, який вирішує питання бетону та цвяхів.

Для мене хороший керівник – це стратегії, розвиток, трансформація колективу. Я би хотів зробити акцент на командній роботі, щоб на мені не лежав тягар одноосібних і авторитарних рішень.

Прогноз на майбутнє

У 2026 році театр планує активізувати участь у міжнародних фестивалях та запустити щорічний конкурс для молодих режисерів «Ініціація». Головна мета Мойсеєва — лібералізація театрального процесу та перехід від заскорузлої репертуарної моделі до сучасного європейського формату.

З часом ми відійдемо від моделі репертуарного театру і перейдемо до більш легких і ліберальних форм організації театрального процесу, — резюмує директор.

Молодий театр сьогодні — це майданчик, де намагаються балансувати між українською класикою (яка, як-от Сватання на Гончарівці, завжди збирає зали) та гострими експериментами на кшталт вистави Місячні.

Криза стала для закладу точкою відліку, яка змусила команду працювати швидше та мислити масштабніше.

