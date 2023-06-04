Родить здорового ребенка, имея ВИЧ, реально! История женщины о беременности, неожиданной новости и терапии

ВИЧ и СПИД все еще остаются неизлечимыми болезнями. Хотя учёные и врачи уже не один год посвящают изучению этой болезни. Есть препараты, которые сдерживают вирус. Человек, принимающий эти препараты, может не заразить других и даже родить здорового ребенка. Впрочем, к сожалению, медикаментов, которые полностью вылечили бы вирус, нет.

Поэтому вокруг ВИЧ и СПИДа существуют десятки разных мифов, но люди с этим диагнозом могут жить яркую полноценную жизнь. Более того! Давать новую, и дети могут быть здоровыми!

Как доказательство этому история Софии, которая в 28 лет на первом триместре узнала о ВИЧ-положительном статусе. Но при быстрой и правильной терапии ее сын родился здоровым и не имеет ВИЧ. Свою историю София рассказала Виктории Семененко для УП. Життя.

Не могла поверить, что у нее есть ВИЧ

София со своим мужем долго пытались зачать ребенка, но не получалось. В конце концов они отпустили ситуацию, поехали на заработки за границу. Тогда она узнала, что беременна, пара вернулась домой.

София сразу пошла к гинекологу, врач рассказала о необходимых обследованиях, поэтому беременная не замедлила. Во время медицинского обследования София должна была сдать анализ на ВИЧ, она не волновалась, потому что была уверена, что нет вируса. Кровь женщины отправили в Кропивницкий на анализ, ведь она жила в маленьком городке. Через две недели она узнала новость, что изменила жизнь.

— Мне сказали, что у меня ВИЧ-положительный результат. У меня был шок, я едва держалась. Медсестра дала стакан воды. Мне стало страшно за ребенка, которого мы так долго ждали. Я не верила, что у меня ВИЧ, — признается Софья. Она долго полагала, что это ошибка. Сдавала анализы еще в нескольких больницах, но результат был один и тот же. Тогда она рассказала об этом мужу, ему тоже провели обследование, но у него был отрицательный результат.

ВИЧ был только у меня… И мог быть у нашего ребенка, если бы я не приняла свой ВИЧ-положительный статус, — рассказывает София.

Тогда женщине посоветовали обратиться за поддержкой за помощью к социальной работнице Ольге Иваненко из благотворительной организации 100% жизни. Кропивницкий.

Ольга убедила Софию как можно быстрее приступить к лечению антиретровирусной терапией (АРТ). Это нужно, чтобы вирус не влиял на иммунитет женщины, чтобы была возможность его заблокировать и не передать ребенку.

Двойная ответственность

Ольга Иваненко начала сопровождать Софию в 2018 году. Это была первая беременная с ВИЧ в работе социальной работницы.

Я чувствовала двойную ответственность. Я должна была спасти жизнь не только мамы, но и ее ребенка, — утверждает Ольга.

София с мужем очень хотели ребенка, поэтому внимательно слушали о лечении. Они узнали, что препараты доступные и бесплатные, их выдают в больнице и принимать их нужно каждый день. У Софии родился здоровый мальчик, сейчас ему четыре года. Ребенок до 18 месяцев принимал профилактику. София продолжает принимать лекарства, ходит на работу и чувствует себя здоровой.

Можно ли родить здорового ребенка с ВИЧ

Врач-инфекционист КНП Светловодская центральная районная больница СМР Галина Талалаева говорит, что беременная, узнав об инфицированности ВИЧ, должна без колебаний начать антиретровирусную терапию.

У такой женщины шансы родить здорового ребенка растут до 98%.

Конечно, если это игнорировать, результат может быть другим. ВИЧ-инфекция от матери к ребенку может передаться во время беременности или родов.

Во время беременности — через плаценту, амниотические оболочки или околоплодные воды, а также во время инвазивных вмешательств, когда диагностировать у ребенка определенную патологию. Также во время родов, когда ребенок проходит через родовые пути. И уже потом после грудного вскармливания, — акцентирует врач.

Беременные должны узнавать свой ВИЧ-статус ради здоровья малыша. Если женщина ВИЧ-инфицирована, ребенку дают профилактику. А также до 18 месяцев трижды производят обследование. После этого ребёнка снимают с учета.

Мифы о беременных с ВИЧ

Миф. Беременная с ВИЧ не может родить здорового ребенка.

Факт. Беременная с ВИЧ может родить здорового ребенка, если принимает АРТ.

Миф. Отец с ВИЧ инфицирует ребенка.

Факт. Есть только три пути передачи ВИЧ-инфекции: через кровь — при использовании нестерильных шприцев, игл или другого инструментария; половым путем; от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Миф. Дети беременных с ВИЧ, рождаются инфицированными, преждевременно или с пороками здоровья.

Факт. Женщины, получающие АРТ-терапию, рожают детей без ВИЧ. Они вынашивают детей в течение всей беременности.

Следует заметить, что схему АРТ подбирает врач. В Украине эта терапия бесплатная и доступная. Получить препараты можно в Центрах профилактики и борьбы со СПИДом, кабинетах Доверия, кабинетах инфекционных заболеваний поликлиник или консультационных диагностических центров по месту жительства.

В истории изучения ВИЧ и СПИД было лишь несколько случаев, когда в крови человека больше не находили клеток вируса. Ранее мы рассказывали, что такое ВИЧ и СПИД, какие существуют главные мифы. Читай, как мужчине удалось вылечиться от ВИЧ по ссылке.

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