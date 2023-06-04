Народити здорову дитину, маючи ВІЛ, реально! Історія жінки про вагітність, неочікувану новину та терапію

ВІЛ та СНІД досі залишаються невиліковними хворобами. Хоча вчені та лікарі вже не один рік присвячують вивченню цієї хвороби. Існують препарати, які стримують вірус. Людина, яка приймає ці препарати, може не заразити інших та навіть народити здорову дитину. Утім, на жаль, медикаментів, які повністю вилікували б вірус немає.

Через це навколо ВІЛ та СНІД існують десятки різних міфів, але люди з цим діагнозом можуть жити яскраве повноцінне життя. Ба більше! Давати нове, і діти можуть бути здоровими!

Як доказ цьому історія Софії, яка у 28 років на першому триместрі дізналася про ВІЛ-позитивний статус. Але за швидкої та правильної терапії, її син народився здоровим та не має ВІЛ. Свою історію Софія розповіла Вікторії Семененко для УП. Життя.

Не могла повірити, що має ВІЛ

Софія зі своїм чоловіком довго намагалися зачати дитину, але не виходило. Зрештою, вони відпустили ситуацію, поїхали на заробітки за кордон. Тоді вона дізналася, що вагітна, пара повернулася додому.

Софія відразу пішла до гінеколога, лікарка розповіла про необхідні обстеження, тож вагітна не забарилася. Під час медичного обстеження Софія мала здати аналіз на ВІЛ, вона не хвилювалася, бо була впевнена, що немає вірусу. Кров жінки відправили до Кропивницького на аналіз, адже вона мешкала у маленькому містечку. За два тижні вона дізнала новину, що змінила життя.

— Мені сказали, що у мене ВІЛ-позитивний результат. У мене був шок, я ледь трималася. Медсестра дала склянку води. Мені стало страшно за дитину, яку ми так довго чекали. Я не вірила, що в мене ВІЛ, — зізнається Софія. Вона довго вважала, що це помилка. Здавала аналізи ще в кількох лікарнях, але результат був один і той самий. Тоді вона розповіла про це чоловіку, йому теж зробили обстеження, але у нього був негативний результат.

ВІЛ був лише у мене… І міг бути в нашої дитини, якби я не прийняла свій ВІЛ-позитивний статус, — розповідає Софія.

Тоді жінці порадили звернутися за підтримкою за допомогою до соціальної працівниці Ольги Іваненко з благодійної організації 100% життя. Кропивницький.

Ольга переконала Софію якнайшвидше розпочати лікування антиретровірусною терапією (АРТ). Це треба, щоб вірус не впливав на імунітет жінки, щоб була змога його заблокувати та передати дитині.

Подвійна відповідальність

Ольга Іваненко почала супроводжувати Софію у 2018 році. Це була перша вагітна з ВІЛ у роботі соціальної працівниці.

Я відчувала подвійну відповідальність. Я мала врятувати життя не лише мами, але і її дитини, — стверджує Ольга.

Софія з чоловіком дуже хотіли дитину, тому уважно слухали про лікування. Вони дізналися, що препарати доступні та безплатні, їх видають в лікарні та приймати їх треба щодня. У Софії народився здоровий хлопчик, зараз йому чотири роки. Дитина до 18 місяців приймала профілактику. Софія продовжує приймати ліки, ходить на роботу та почувається здоровою.

Чи можна народити здорову дитину з ВІЛ

Лікарка-інфекціоністка КНП Світловодська центральна районна лікарня СМР Галина Талалаєва каже, що вагітна, дізнавшись про інфікованість ВІЛ, має без вагань розпочати антиретровірусну терапію.

У такої жінки шанси народити здорову дитину зростають до 98%.

Звісно, якщо це ігнорувати, результат може бути іншим. ВІЛ-інфекція від матері до дитини може передатися під час вагітності або пологів.

Під час вагітності – через плаценту, амніотичні оболонки або навколоплідні води, а також під час інвазивних втручань, коли треба діагностувати у дитини певну патологію. Також під час пологів, коли дитина проходить через пологові шляхи. І вже потім після грудного вигодовування, — акцентує лікарка.

Вагітні мають дізнаватися свій ВІЛ-статус заради здоров’я малюка. Якщо жінка ВІЛ-інфікована, дитині дають профілактику. А також до 18 місяців тричі роблять обстеження. Після цього дитину знімають з обліку.

Міфи про вагітних з ВІЛ

Міф. Вагітна з ВІЛ не може народити здорову дитину.

Факт. Вагітна з ВІЛ може народити здорову дитину, якщо приймає АРТ.

Міф. Батько з ВІЛ інфікує дитину.

Факт. Існує лише три шляхи передачі ВІЛ-інфекції: через кров – при використанні нестерильних шприців, голок чи іншого інструментарію; статевим шляхом; від матері до дитини під час вагітності, пологів і годування грудьми.

Міф. Діти вагітних з ВІЛ, народжуються інфікованими, передчасно чи з вадами здоров’я.

Факт. Жінки, які отримують АРВ-терапію, народжують дітей без ВІЛ. Вони виношують дітей протягом всієї вагітності.

Варто зауважити, що схему АРТ підбирає лікар. В Україні ця терапія безплатна та доступна. Отримати препарати можна у Центрах профілактики і боротьби зі СНІДом, кабінетах Довіри, кабінетах інфекційних захворювань поліклінік або консультаційно-діагностичних центрів за місцем проживання.

За історію вивчення ВІЛ та СНІД було лише кілька випадків, коли у крові людини більше не знаходили клітин вірусу. Раніше ми розповідали, що таке ВІЛ та СНІД, які існують головні міфи. Читай, як чоловіку вдалося вилікуватися від ВІЛ за посиланням.

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