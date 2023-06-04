Розповіді

Народити здорову дитину, маючи ВІЛ, реально! Історія жінки про вагітність, неочікувану новину та терапію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Червня 2023, 19:00
Чи може вагітна з ВІЛ народити здорову дитину: історія материнства
Фото: Pexels

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