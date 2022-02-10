Можно жить по-другому. История харьковского параворкаутера, мечтающего побить рекорд Украины

20-летний спортсмен Николай Хомяков с диагнозом ДЦП планирует побить рекорд Украины и поднять вес, равный массе собственного тела.

Сейчас он и его тренер Елена Привалова проводят пять дней в неделю в спортзале до ночи и ждут определенной даты — 15 мая 2022 года.

Тогда группа экспертов Национального реестра рекорда Украины приедет в Харьков, чтобы зафиксировать достижения параспортсена.

Стояла возле класса, чтобы отвезти сына на следующий урок

В истории его жизни всегда была инвалидная коляска. Николай передвигается на ней с детства, ведь уже родился с диагнозом — нижняя часть тела парализована.

Но родители, признается юноша, всегда были его опорой и вдохновением: отдали в обычную школу, уверяли, что сынишка, несмотря на инвалидность, не может иметь ограничений.

Они три раза в неделю возили ребенка в школу, а мама стояла под дверью класса, чтобы на перемене помочь добраться на следующий урок.

Собственно, родители привели его и на первые тренировки по плаванию, которые очень скоро переросли в соревнования и победы.

— Мои друзья в подростковом возрасте уже стали кандидатами в мастера спорта по плаванию.

Тогда и мне захотелось достигать чего-то большего. В 16 лет был переломный момент в жизни, ведь чувствовал, что ничего не выходит, что ничего не смогу достичь. Тогда опять не дали сложить руки родители.

А уже через несколько лет я получил первый разряд — кандидат в мастера спорта по плаванию, — рассказывает параспортсмен Николай Хомяков.

Именно тогда он убедился, что сможет добиться всего, что пожелает, и выбросил из головы сомнения. Николай поступает в Харьковскую государственную академию физической культуры на тренера по плаванию.

Случайный забег

Следующее увлечение также стало спортивным достоянием. Как-то Николай увидел в интернете парней-воркаутеров, и ему захотелось освоить новый вид спорта.

— Но я не знал, как могу себя проявить. Однажды участвовал в забеге на инвалидных колясках. Там познакомился с одним из ребят-воркаутеров, видел его раньше в социальных сетях. Они помогли мне.

Сегодня я уже могу выполнять стойку на руках, на брусьях, на кольцах, и даже отжим на кольцах, — рассказывает Николай.

Там же он познакомился со своим нынешним тренером, которая и организовывала те забеги — Еленой Приваловой.

В Харькове она создала благотворительный фонд, помогающий людям с инвалидностью. Сейчас тренирует Николая и занимается всем, что связано с подготовкой к Национальному рекорду Украины.

Первый раз на забегах без подготовки Николай пробежал пять километров, а после наших занятий всего через несколько месяцев — уже 21.

Это огромное расстояние, которое он преодолел без единой остановки. Знаю, потому что сама сопровождала его, — вспоминает тренер Елена Привалова.

Книга рекордов Украины

В начале зимы они подали заявку в Национальный реестр рекордов Украины.

Параворкаутер Николай должен сделать подтягивание на брусьях с весом чуть меньше собственной массы тела (говорят, что вес пока хотят оставить в секрете).

На самом деле, парень мог бы снизить количество килограммов, поскольку никто из людей с инвалидностью не делал ничего подобного в Украине — но решили не делать себе поблажек.

Уже три месяца подряд пять дней в неделю они с тренером Еленой тренируются в спортивном зале до четырех часов в день.

На занятие Николай приезжает на такси, поскольку людям на колясках трудно передвигаться с помощью городского транспорта.

— Он никогда не пропускает тренировки, его не нужно уговаривать и мотивировать. Это уникальный человек по уровню выносливости, стойкости и характеру.

Несмотря на снежные сугробы, мороз и плохое настроение, ни разу он не позвонил мне со словами “я сегодня не приду, потому что устал / на улице холодно / я хочу спать”.

Часто бывает такое, что мы выходим последние из спортивного зала в 23 часа, — рассказывает тренер.

Также нужно постоянно следить за питанием и посещать реабилитолога.

Тренер и сам парень уверяют, что уже готовы к установке рекорда, поскольку параворкаутер уже поднимает те килограммы, которые указали в заявке.

Теперь самая главная задача, чтобы Николай был готов к особой дате — морально.

Следует понимать, что все упражнения параспортсмен делает, задействуя только верхнюю часть тела, — потому ему в разы сложнее, чем обычным спортсменам.

Стал тренером и мотиватором для детей

У Николая уже есть и собственные подопечные, которых он тренирует по воркауту — три мальчика семи, 12 и 13 лет.

На самом деле желающих много, но из-за подготовки к рекорду Николай пока не может взять больше детей на тренировки.

— Когда дети приходят на занятия и видят, что человек на инвалидной коляске делает такие сложные упражнения, у них даже не возникает мысли, что они не смогут научиться, — рассказывает Елена Привалова.

Она и сама доверила подопечному сына-подростка, который регулярно ходит к Николаю на тренировки.

Парень своим примером хочет доказать людям с инвалидностью, что они могут достигать своих целей, несмотря на физические ограничения. Многие из них годами не выходят из дома и смирились со своим положением. Но можно жить по-другому.

Следующая ступенька для Николая (после того, как его внесут в Книгу рекордов Украины) — получить Олимпийскую медаль.

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