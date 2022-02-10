Можна жити інакше. Історія харківського параворкаутера, який мріє побити рекорд України

20-річний спортсмен Микола Хомяков з діагнозом ДЦП планує побити рекорд України й підняти вагу, котра дорівнює масі власного тіла.
Нині він та його тренерка Олена Привалова проводять п’ять днів на тиждень у спортзалі до ночі та чекають визначної дати — 15 травня 2022 року.
Саме тоді група експертів Національного реєстру рекордів України приїде у Харків, щоб зафіксувати досягнення параспортсена.
Саме тоді група експертів Національного реєстру рекордів України приїде у Харків, щоб зафіксувати досягнення параспортсена.
В історії його життя завжди був інвалідний візок. Микола пересувається на ньому змалечку, адже народився з діагнозом — нижня частина тіла паралізована.
Та батьки, зізнається юнак, постійно були його опорою і натхненням: віддали до звичайної школи, запевняли, що синочок попри інвалідність не може мати обмежень.
Вони тричі на тиждень возили дитину до школи, а мама стояла під дверима класу, щоб на перерві допомогти дістатися на наступний урок.
Вони тричі на тиждень возили дитину до школи, а мама стояла під дверима класу, щоб на перерві допомогти дістатися на наступний урок.
Власне, батьки привели його і на перші тренування з плавання, котрі дуже скоро переросли у змагання та перемоги.
— Мої друзі в підлітковому віці вже стали кандидатами в майстри спорту з плавання.
Тоді й мені захотілося досягати чогось більшого. У 16 років був переломний момент у житті, адже відчував, що нічого не виходить, що нічого не зможу досягти. Тоді знову не дали скласти руки батьки.
А вже за кілька років я отримав перший свій розряд — кандидат у майстри спорту з плавання, — розповідає параспортсмен Микола Хомяков.
Саме тоді він переконався, що зможе досягнути всього, що забажає, і викинув із думок сумніви. Микола вступає до Харківської державної академії фізичної культури на тренера з плавання.
Наступне захоплення також стало спортивним надбанням. Якось Микола побачив в інтернеті хлопців-воркаутерів, і йому захотілося опанувати новий вид спорту.
— Та я не знав, як можу себе проявити. Одного разу брав участь у забігу на інвалідних візках. Там познайомився з одним із хлопців-воркаутерів, його бачив раніше в соціальних мережах. Вони мені допомогли.
Сьогодні я вже можу виконувати стійку на руках, на брусах, на кільцях, і навіть віджимання на кільцях, — розповідає Микола.
Сьогодні я вже можу виконувати стійку на руках, на брусах, на кільцях, і навіть віджимання на кільцях, — розповідає Микола.
Там же він познайомився зі своєю нинішньою тренеркою, котра й організовувала ті забіги — Оленою Приваловою.
У Харкові вона створила благодійний фонд, який допомагає людям з інвалідністю. Нині тренує Миколу й опікується усім, що пов’язано з підготовкою до Національного рекорду України.
Першого разу на забігах без підготовки Микола “пробіг” п’ять кілометрів, а після наших занять всього через кілька місяців — уже 21.
Першого разу на забігах без підготовки Микола “пробіг” п’ять кілометрів, а після наших занять всього через кілька місяців — уже 21.
Це величезна відстань, котру він подолав без жодної зупинки. Знаю, бо сама супроводжувала його, — пригадує тренерка Олена Привалова.
На початку зими вони подали заявку до Національного реєстру рекордів України.
Параворкаутер Микола має зробити підтягування на брусах з вагою, трохи меншою за власну масу тіла (кажуть, що вагу поки хочуть залишити у таємниці).
Насправді хлопець міг би знизити кількість кілограмів, оскільки ніхто з людей з інвалідністю не робив нічого подібного в Україні, та вирішили не робити собі попуску.
Вже три місяці п’ять днів на тиждень вони з тренеркою Оленою тренуються у спортивній залі до чотирьох годин на день.
На заняття Микола приїздить на таксі, оскільки міським транспортом важко пересуватися людям на візках.
На заняття Микола приїздить на таксі, оскільки міським транспортом важко пересуватися людям на візках.
— Він ніколи не пропускає тренування, його не потрібно вмовляти й мотивувати. Це унікальна людина за рівнем витривалості, стійкості та характеру.
Попри снігові замети, мороз і поганий настрій, жодного разу він не подзвонив мені зі словами “я сьогодні не прийду, бо втомився / на вулиці холодно / я хочу спати”.
Часто буває таке, що ми виходимо останні зі спортивної зали о 23-й годині, — розповідає тренерка.
Часто буває таке, що ми виходимо останні зі спортивної зали о 23-й годині, — розповідає тренерка.
Слід також постійно стежити за харчуванням і відвідувати реабілітолога.
Тренерка і сам хлопець запевняють, що вже готові до встановлення рекорду, оскільки параворкаутер вже підіймає ті кілограми, котрі зазначили в заявці.
Тепер найголовніше завдання, щоб Микола був готовий до особливої дати — морально.
Тепер найголовніше завдання, щоб Микола був готовий до особливої дати — морально.
Варто розуміти, що всі вправи параспортсмен робить, задіюючи лише верхню частину тіла, — тому йому значно складніше, ніж звичайним спортсменам.
У Миколи вже є і власні підопічні, котрих він тренує з воркауту — три хлопчики семи, 12 і 13 років.
У Миколи вже є і власні підопічні, котрих він тренує з воркауту — три хлопчики семи, 12 і 13 років.
Насправді охочих багато. Втім, через підготовку до рекорду Микола поки не може взяти більше дітей на тренування.
— Коли діти приходять на заняття і бачать, що людина на інвалідному візку робить такі складні вправи, у них навіть не виникає думки, що вони не зможуть навчитися, — розповідає Олена Привалова.
Вона також довірила підопічному на тренування і свого сина-підлітка.
Хлопець власним прикладом хоче довести людям з інвалідністю, що вони можуть досягати своїх мрій попри фізичні обмеження. Багато з них роками не виходять з дому і змирилися зі своїм становищем. Але можна жити інакше.
Наступний щабель для Миколи (після того, як його внесуть до Книги рекордів України) — отримати Олімпійську медаль.
Раніше ми розказували історію Ігоря Зіньківського. У 17-річного хлопця аутизм, проте це не заважає йому насолоджуватися звичайним життям підлітка. А його батьки змогли влаштувати інклюзивність у звичайній школі.