Розповіді

Можна жити інакше. Історія харківського параворкаутера, який мріє побити рекорд України

Аліна Курлович, журналістка-фрилансерка сайту 10 Лютого 2022, 17:00
Параворкаутер Микола Хомяков

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