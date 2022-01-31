Розповіді

Ганяє на ровері та вчиться у звичайній школі: історія 17-річного хлопця, для якого аутизм — не завада

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Січня 2022, 14:03
Ігор Зіньківський
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 31.01.2022 (17:30)
Коронавірус в Україні
Ускладнення Омікрону: коронавірус в Україні за 31 січня
Котлован в Одесі
Життя над прірвою: чому під вікнами у мешканців вирили величезний котлован в Одесі
Золотий туалетний папір
Золотий туалетний папір: причини здорожчання та реакція людей
Дивитись більше

Матеріали по темі

Євген Клопотенко
Серце лося у холодильнику? Як відомий шеф-кухар Євген Клопотенко втрапив у скандал
Переможниця конкурсу плюс сайз
Через хейт до перемог: історія plus-size моделі Євгенії Ярошенко-Чумакової
Ганяє на ровері та вчиться у звичайній школі: історія 17-річного хлопця, для якого аутизм — не завада
З гордо піднятою головою: історія Насті з Харкова, яка із вигнанців стала чемпіонкою
Чемпіонка України з гімнастики
Її попросили з садочка, а вона стала чемпіонкою! Історія про сильних дівчат з Харкова

Відео
0:35:00
Вікна-новини

Вікна-новини. Випуск від 31.01.2022 (17:30)
0:03:34
Коронавірус в Україні
Ускладнення Омікрону: коронавірус в Україні за 31 січня
0:03:13
Котлован в Одесі
Життя над прірвою: чому під вікнами у мешканців вирили величезний котлован в Одесі
0:03:41
Золотий туалетний папір
Золотий туалетний папір: причини здорожчання та реакція людей
0:20:00
Вікна-новини випуск від 31.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 31.01.2022 (14:30)
0:00:34
Чиновник
МОЗ розширює перелік професій для вакцинування: хто потрапив до списку
0:00:53
Лисичка
Пухнаста меломанка: у США дика лисичка навідується слухати банджо
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 31.01.2022 (11:30)
0:01:54
Допомога тваринам
Від негоди потерпають не лише люди: як подружжя прихистило зграю дворових псів
0:04:06
Урок ДСНС для дітей
Хвиля мінувань шкіл в Україні: рятувальники розказали, що робити дітям
Більше відео
Ганяє на ровері та вчиться у звичайній школі: історія 17-річного хлопця, для якого аутизм — не завада
Читати далі
Благодійність — це не виписаний чек: Маша Єфросиніна про мотиви доброчинності, перше врятоване життя та здоровий егоїзм

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь