Гоняет на велосипеде и учится в обычной школе: история 17-летнего парня, для которого аутизм — не помеха

Игорь Зиньковский — 17-летний подросток с невербальным аутизмом. Это значит, что он не разговаривает. Однако это не мешает активному парню занимать призовые места на олимпиадах по плаванию.

Также он ловко ездит на велосипеде, любит играть в игры на компьютере и делает все остальное, что и обычный подросток.

Диагноз

Парень до пяти лет не говорил. Игорю было сложно поставить диагноз. Многие врачи говорили, что это может быть тугоухость, а невролог и вовсе предположил, что родители надумывают проблемы ребенка.

И только потом в общественной организации провели диагностику и подтвердили аутизм.

Мы начали искать “чудодейственную таблетку”: съездили за границу, продавали все, что можно, чтобы помочь вылечить расстройство.

— Нам помогла поведенческая коррекция, но мы потратили драгоценное время на поиски этой “чудо-таблетки”. Это наша самая большая ошибка, — признает мама Олеся.

(иллюстративное фото)

Как все начиналось

В детстве Игорь посещал садик с перерывами, рассказывает его мать, ведь семья постоянно переезжала из Винницы в Киев и обратно. Игорь был не готов находиться в группе сверстников, когда пошел в первый класс школы.

Кроме того, парень не разговаривает, а пользуется альтернативной формой общения — с помощью картинок.

— Нас не хотели брать ни в специальную, ни тем более — в обычную школу, аргументируя тем, что ребенок с такими нарушениями развития не может учиться среди нормотипных, — рассказывает женщина.

Олеся говорит, что они пробовали индивидуальное обучение, но быстро от него отказались.

(иллюстративное фото)

Мы считаем, что учиться на дому недопустимо. Впоследствии парень попал в спецшколу: отношение было отличное, но ребенок должен быть в инклюзии.

Это важно не только для Игоря, но и для его окружения: как ребенок учится быть среди людей, так и социум учится понимать и принимать его.

История Игоря мотивировала создать общественную организацию. К ней присоединились родители детей с аутизмом, у которых были подобные проблемы.

Школьные времена

Общеобразовательная школа была не готова принять парня, родители даже готовы были судиться с местным департаментом образования за право Игоря на образование.

Но департамент пошел на встречу, и в школе создали ресурсную комнату, позволяющую учиться детям с аутизмом.

Кроме Игоря в школе смогли учиться еще трое детей с таким заболеванием.

— У него была отличная первая учительница, она переживала и постоянно спрашивала, интересовалась у нас, как быть и что делать. Мы с мужем рассказывали и информировали ее, а еще — родителей одноклассников.

(иллюстративное фото)

Олеся говорит, что со временем дети вообще перестали реагировать на особенность Игоря.

Также присутствие Игоря в классе помогало и учительнице. К примеру, сын тяжело переносит шум в классе. А со временем дети сами стали вести себя тише. Организационно класс очень отличался от других.

А еще рядом с Игорем был его отец, ведь он работал ассистентом учителя, сначала как волонтер, а затем получил профильное образование.

Жизнь обычного подростка

Несмотря на все трудности, Игорь очень активный парень: занимается плаванием и любит кататься на велосипеде. А еще — получил первое место на специальной олимпиаде по плаванию.

Также мальчик занимается обычными подростковыми делами. Любит играть в компьютерные игры и смотреть видео в интернете.

Сейчас Игорю 17 и он учится в седьмом классе. Это связано с тем, что в первый класс он пошел в 11 лет, потому что постоянно преодолевал трудности с учебой в государственной школе.

(иллюстративное фото)

Мама мальчика говорит, что учиться в школе могут даже дети со сложной формой аутизма. Главное — правильно организовать инклюзивное обучение.

Родители уже задумываются о будущем парня. Они рассматривают вариант поддержанного проживания для сына, поскольку хотят быть спокойны за будущее ребенка.

Игорь — сильный ребенок. Такая же сильная и 16-летняя София. Она с детства болела, и ей могла помочь только трансплантация.

Ранее мы рассказывали об истории Софии и о том, как ей помогла трансплантация.