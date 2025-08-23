“Доброе утро, солнышки”: как забота о детях объединяет наших учителей и спасателей

Даже во время войны, которая разрушает города и села, украинские учителя, врачи, социальные работники, спасатели и коммунальщики ежедневно демонстрируют невероятную стойкость.

Они ведут занятия в бомбоубежищах, принимают роды в подвалах и спасают семьи, делая все возможное, чтобы обеспечить детям лучшее будущее.

Об этом пишет UNICEF.

Емоциональная безопасность

В Запорожье образование приобрело новое значение: в инновационных центрах восстановления обучения приоритетом стала эмоциональная безопасность детей.

По словам учительницы Ганны Легуцкой, уникальность центра в том, что он не фокусируется на оценках, а позволяет детям пробовать, ошибаться, выяснять и учиться без страха.

Одной из самых больших потребностей наших учеников является живое общение — как со сверстниками, так и с учителями, — рассказывает Ганна.

Она отмечает, что благодаря свободному общению и взаимодействию без давления формальной оценки дети не только восполняют пробелы в учебе, но и становятся более уверенными в себе.

Безопасные инклюзивные пространства

Для уязвимых детей с особыми образовательными потребностями война создала новые вызовы. В Харьковской области для них созданы безопасные инклюзивные пространства.

— Благодаря коррекционно-развивающим занятиям есть прогресс у многих детей. Мы очень рады, что дети, которые совсем не говорили, начинают постепенно общаться, — делится детский психолог Любовь Погрецкая.

Она добавляет, что раньше родители были вынуждены возить детей на дорогие занятия, что стало невозможным во время войны.

Между тем в Одессе образовательные учреждения превратились в центры эмоциональной поддержки. Ирина Сухинина, учительница украинской и мировой литературы, стала для своих учеников настоящей опорой.

— Они стали более нервными, не могут сосредоточиться, иногда приходят на уроки и почти засыпают. И я понимаю, если они ночью не спали, были в укрытии, им тяжело справляться с собой, — говорит Ирина.

Несмотря на личные трагедии, она находит силы поддерживать детей, встречая их словами:

Солнышки мои, доброго утра, не спешим. Я всех жду, чтобы обнять.

Коммунальщики Краматорска

В Краматорске настоящими героями стали работники коммунальных служб.

Начальник аварийной службы водоканала Александр Халява вместе с командой обеспечивает город водой, ремонтируя водопроводы под постоянными обстрелами.

— Мы прикладываем все усилия, чтобы подача воды была круглосуточной. Если происходит авария, никто не покидает пост до полного восстановления сети, — подчеркивает он.

Александр добавляет, что война сплотила коллектив, превратив его в большую семью, а семья остается его главной мотивацией.

Спасают новорожденных во время обстрелов

В Харькове медики демонстрируют невероятную преданность.

Исполняющая обязанности заведующей отделением интенсивной терапии новорожденных Алла Ивановна рассказывает, что их больница продолжает принимать беременных с осложнениями, в том числе из Донецкой области.

— В начале войны наши дети вместе с матерями были переведены в подвальные помещения, где была организована реанимационная помощь в полном объеме. Во время войны не было ни одного летального исхода, — с гордостью отмечает врач.

Спорт помогает детям восстанавливаться

В Кегичёвке спорт стал инструментом поддержки психического и физического здоровья детей.

Директор лицея Ирина Юсова рассказывает, что более 700 детей вовлечены в физкультуру.

— Занятия в секциях и кружках позволяют детям быть рядом со своими друзьями, почувствовать себя частью коллектива, этот командный дух, узнать, что такое победа, — говорит Ирина.

Спасатели Херсона заботятся о самых уязвимых

В Херсоне спасатели являются первой линией защиты.

Руководитель спасательного отделения ГСЧС Владислав Горецкий, вместе с коллегами продолжает работать несмотря на ежедневные обстрелы.

Очень тяжело видеть, что сейчас наиболее уязвимыми являются дети. Но я никогда не думал менять профессию, — говорит Владислав.

Главное фото: UNICEF

