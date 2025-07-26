“Главное — не сдаваться”: история 6-летнего Андрюши, потерявшего ножки из-за авиаудара

В марте 2022 года, в возрасте, когда дети делают свои первые неуверенные шаги, двухлетний Андрейка учился жить без ног. Его детство было украдено в ту ночь, когда российская авиабомба попала в дом в Коростене, отняв у него возможность бегать по траве, как его сверстники.

Но несмотря на десятки операций и невыносимую боль, он не потерял главного — жажды жизни, и сегодня, в свои пять лет, он доказывает это каждый день, уверенно катаясь на велосипеде и плавая в бассейне.

Его отец, Павел Томчук, поделился их историей борьбы, боли и невероятной жажды жизни, которая оказалась сильнее любого оружия.

Российская бомба попала в дом

На часах было два ночи. Привычную тишину разорвал мощный взрыв, оставивший после себя вспышку, звон разбитых стекол. Для семьи Томчуков, которая в тот момент находилась в гостях у друзей в Коростене, этот звук стал чертой, навсегда разделившей их жизнь.

Это случилось 6 марта, в самом начале войны. Мы все спали, когда нас разбудил взрыв. Вокруг валялись разбитые стекла и было много пыли, — говорит отец Андрюши.

В те первые, самые страшные секунды, отец сперва бросился к раненой жене, и лишь потом увидел сына. Павел до сих пор помнит, как крепко перевязал сыну обе ноги выше колена, чтобы он не потерял много крови.

Каждая секунда была на вес золота. Не теряя времени, вместе с другом самостоятельно на собственной машине, помчались в ближайшую больницу.

Андрюшу сразу доставили в больницу

С момента прибытия в больницу для семьи начался тяжелый период операций и реабилитаций.

Когда мы приехали в Коростенскую городскую больницу, врачи мгновенно забрали сыночка в операционную, ведь он потерял очень много крови, — рассказывает отец.

В той первой, самой важной операции, хирургам удалось сделать невозможное — спасти жизнь ребенка. Но цена этого спасения была чрезвычайно высокой: из-за критических повреждений одну ножку пришлось ампутировать сразу.

Впереди была бесконечная ночь ожидания и страха.

— Ночь была невероятно тяжелой. Где-то в шесть утра он уже был под капельницами в реанимации. После суток в Коростене нас в сопровождении врачей перевели в Житомирскую детскую больницу, где мы пробыли следующие семь дней, — говорит Павел.

Там врачи стабилизировали состояние мальчика, и у семьи появилась надежда — спасти вторую ножку. Следующим этапом стала Польша. В краковской клинике, одной из лучших при медицинском институте, врачи продолжили борьбу за будущее ребенка. Там ребенку провели пять операций.

И после изнурительной борьбы с инфекцией, врачи вынуждены были ампутировать и вторую ножку, чтобы спасти жизнь мальчика.

У Польши было очень много операций. На левой ножке была чистящая инфекция, а на правой ножке проводили реампутацию, — с грустью вспомнил отец Андрюши.

Мальчик учился ходить заново

После 12 дней в Кракове семья отправилась в Германию. Еще во время их пребывания в Польше немецкие протезисты связались с польскими врачами, так что Андрюшу уже ждала команда специалистов. Путь привыкания к новой реальности был невероятно тяжелым, полным боли и слез.

— Это было непросто, и такие вещи сразу отторгаются. Как для нас, для родителей, так и для него это было физически больно, и к этой боли нужно было привыкнуть. На начальном этапе привыкания к ношению протезов любой дискомфорт сразу сопровождался эмоциональным срывом, — откровенно делится отец.

Но несмотря на все, детская жажда жизни победила. Долгая подготовка, формирование культи, и наконец — первые протезы. Всего за десять дней после их получения Андрюша сделал свои первые новые шаги.

Жизнь продолжается: самокат, друзья и мечта о доме

Сегодня Андрюша — коммуникабельный и жизнерадостный мальчик, который посещает садик и с легкостью находит общий язык со сверстниками. Он уверенно ходит, бегает, катается на самокате и велосипеде. По словам отца, протезы для него стали настолько привычными, как для других детей обувь.

— Ходьба, которая была на начальных этапах, и та, что есть сейчас, — это две разные вещи. Он раскрывается, развивается каждый день. Мы уже сменили третью пару протезов и сейчас ждем новые, потому что он вырос, — говорит отец.

Планируется две пары: одни для повседневной жизни, а другие — специально для занятий спортом, ведь это важная часть нашей реабилитации и физиотерапии.

Семья живет обычной жизнью. Утром Андрюша просыпается, и родители надевают ему протезы. Потом — садик, а вечером — прогулки и игры на площадке. Сейчас мальчик любит кататься на велосипеде, плавать и ездить на самокате.

— Сейчас у деток каникулы в немецкой школе, в садике, так что мы стараемся вести активный образ жизни — прогулки, спорт, — рассказал Павел.

Сам Андрюша говорит, что любит ходить в детский сад и у него много друзей.

— Люблю кататься на велосипеде, рисовать. Каждое утро просыпаюсь и надеваю протезы. Мне помогают папа и мама. Я уже привык ходить на новых ножках, — рассказал Андрей.

Мальчик спрашивает о пережитых событиях

Иногда, особенно в жару, мальчик может попросить снять протезы на часок, чтобы ноги отдохнули. Но память о пережитом не исчезает. Андрюша по мере взросления задает все больше вопросов о той страшной ночи, и родители терпеливо объясняют ему, что произошло.

— Мы стараемся все объяснить. Я уверен, что в любом случае нужно начинать всегда с правды и рассказывать так, как оно есть, чтобы потом не было какой-то неожиданности в будущем. Так мы и делаем! — говорит Павел.

Он также добавляет, что мальчик хорошо помнит и Коростень, и Украину.

Несмотря на безопасность и комфорт за границей, вся семья живет одной общей мечтой.

— Самая большая мечта, о которой мы слышим каждый день, — вернуться домой в Украину, к родным и близким. Это самая большая мечта. И для него, и для нас, — говорит отец мальчика.

Семья мечтает вернуться домой

Силу им дает простая, но самая важная вещь — время, проведенное вместе.

Мы любим просто быть вместе: дома, на площадках, в бассейне, в маленьких походах. Наверное, это и есть наша главная традиция, — говорит отец.

И именно эту веру в будущее и силу духа он хочет передать всем, кто оказался в похожей ситуации, завершая разговор словами, которые важны для каждого украинца:

— Главное — не сдаваться. То, что сегодня кажется непреодолимым, на самом деле можно побороть. Даже в самые темные времена всегда наступает свет, — с надеждой говорит Павел.

К сожалению, во время войны многие дети потеряли родителей. Раньше мы рассказывали историю Александры Антоненко, которая потеряла отца и создает рисунки, чтобы утолить боль.

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