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“Главное — не сдаваться”: история 6-летнего Андрюши, потерявшего ножки из-за авиаудара

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 июля 2025, 18:00
“Главное — не сдаваться”: история 6-летнего Андрюши, потерявшего ножки из-за авиаудара

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