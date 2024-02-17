Война научила радоваться сегодняшнему дню: история 12-летней Ани, которая потеряла родителей и дом во время обстрела Одесской области

1 июля 2022 года, Сергеевка, Одесская область. Ночной ракетный удар по жилому дому. 21 погибший, среди которых — мама и папа 11-летней Ани Ромащук.

Родители успели спрятать дочь в коридоре, накрыв ее одеялом и подушками. Девочка чудом выползла в подъезд и осталась жива. Мама с папой погибли в нескольких метрах от своего ребенка.

Сейчас Ане 12 лет. Она переехала в другой город, сменила школу и теперь находится на попечении старшего брата.

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— Война научила меня радоваться сегодняшнему дню. Чаще встречаться с родными и друзьями. Брать от жизни максимум, не откладывая на потом, — делится девочка. Несмотря на все пережитые ужасы, она не потеряла позитив и веру в счастливое будущее.

Танцы — это для меня все

С первого класса Аня увлекается танцами и уже добилась немало успехов:

— Я ходила на рисование, на бисероплетение, на хор. Но остались только танцы. Потому что танцы — это для меня все. До шестого класса я училась на отлично, постоянно получала похвальные грамоты. Я хорошо рассказывала стихи, занимала призовые места.

Но самые главные для меня достижения — это победы на танцевальных конкурсах. Потому что я вкладывала туда все свои силы, и у меня вышло!

Моя цель — стать успешным человеком. Когда повзрослею, я мечтаю открыть свою компанию. А также я хочу отблагодарить своего брата, который сейчас очень многое для меня делает, — делится Аня.

После трагедии Анна Ромащук стала подопечной благотворительной организации Дети Героев, которая помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей из-за полномасштабной войны. Благодаря фонду Аня посетила детский реабилитационный лагерь Эдельвейс в Карпатах и GenCamp:

— Несколько раз я ездила в лагеря и очень хорошо проводила там время, иногда даже забывала о войне и о всем этом. В лагере GenCamp я лично познакомилась с Андреем Бедняковым. Это вообще был самый лучший лагерь в моей жизни! — говорит девочка.

А также от фонда Аня получила обувь, одежду, материальную и гуманитарную помощь, медицинское страхование, планшет, подарки на праздники и возможность учить английский язык.

Ее история — о недетской стойкости. О вере и мечтах, которые обязательно сбудутся, и об испытаниях, которые из-за войны выпали на долю тысяч украинских детей, лишив их детства.

Мы должны помочь этим детям пережить травму и получить шанс на счастливое будущее. Присоединяйся к поддержке детей, потерявших родителей из-за войны, на сайте фонда Дети Героев.

К сожалению, во время войны много детей лишились родителей. Ранее мы рассказывали историю Александры Антоненко, которая потеряла отца и создает рисунки, чтобы утолить боль.

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