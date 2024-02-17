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Война научила радоваться сегодняшнему дню: история 12-летней Ани, которая потеряла родителей и дом во время обстрела Одесской области

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 февраля 2024, 18:00
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