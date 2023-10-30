Когда на душе болит, я создаю рисунки: история 12-летней Александры, которая потеряла отца на войне

С началом полномасштабного вторжения 12-летняя Александра Антоненко с мамой были вынуждены уехать из опасного Харькова и начать жизнь на новом месте. Позже девушка потеряла отца, он погиб на фронте.

Саша — очень творческая, но лучше всего справляться с эмоциями от пережитого ей помогает рисование. А недавно благодаря выставке Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей, ее рисунки увидел мир.

Папа сразу пошел воевать. А нам сказал уехать в Кировоградскую область к родственникам

Дмитрий, папа Александры, был настоящим патриотом. Участвовал в Революции Достоинства и много волонтерил: с 2014-го практически каждые выходные ехал на фронт, чтобы отвезти военным еду, одежду, дроны, тепловизоры.

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А когда началась полномасштабная война, Дмитрий пошел воевать. Дочери с женой сказал уезжать к родственникам в Александрию Кировоградской области.

Он пытался морально подготовить родных, что это может быть надолго, но тогда еще маленькая Саша до последнего не понимала, что происходит и почему надо срочно покинуть дом.

Дмитрий Антоненко ушел на фронт добровольцем. Стал аэроразведчиком, служил в специальном отряде Национальной гвардии Украины Омега. К сожалению, во время одного из боевых заданий его жизнь оборвалась — мужчина героически погиб под Харьковом, защищая родной город.

— Когда мне позвонил его друг сообщить о гибели, дочь была рядом и все слышала. Она поняла, что случилось, и начала плакать. Спрашивала, как мы будем жить дальше, что с ней будет. Я заверила, что у нее будет все, как раньше. А через какое-то время уже она меня больше поддерживала и успокаивала. Обнимала, покупала сладости и цветы, — делится воспоминаниями Татьяна, мама Александры.

При жизни Дмитрий Антоненко получил немало благодарностей и наград. А посмертно получил орден За мужество III степени. В честь мужчины планируют назвать переулок в Харькове, где жила семья.

Порадуйтесь солнцу и проживите хороший день

Александра вспоминает папу как доброго, умного и честного человека. Для дочери отец всегда был авторитетом, она прислушивалась к его словам.

— Когда муж ушел на войну, он признался, что жалеет, что до сих пор мало времени уделял ребенку. Начал ценить каждый момент. Находясь на фронте, поддерживал нас и просил не грустить. Говорил, что там вместе с ним хорошие люди. Советовал мне выпить кофе, порадоваться солнцу, прожить хороший день и сделать дочь более счастливой! — говорит жена погибшего военнослужащего Татьяна.

О “новой жизни” в другом городе и грусти по родному Харькову

Сейчас Татьяна с дочерью Александрой проживают в Кировоградской области. Саша вспоминает родной город, каким он был до войны.

— Харьков — один из самых красивых городов в Украине: парки, фонтаны, исторические здания, крутые люди и места для отдыха. Там у меня остались бабушка с дедушкой. Я общаюсь с ними каждый вечер. Но чувствую, как с каждым днем они грустят. В городе до сих пор много прилетов, возле нашего дома три здания разрушены.

Война и переезд изменили увлечения девушки:

Раньше я ходила в художественную школу и занималась бальными танцами. Ездила на конкурс по бальным танцам в Риме. Мечтала поехать еще в Париж, но в Александрии не получилось продолжать танцевать.

Здесь, в Александрии, я уже второй год хожу в школу, занимаюсь фитнесом, изучаю три иностранных языка (английский, немецкий, испанский), а также закончила курс веб-дизайна и Phyton, — рассказывает Александра.

После смерти папы она стала подопечной Благотворительного Фонда Діти Героїв, который помогает детям, потерявшим родителей из-за войны. Кроме разнообразных подарков, Фонд оплатил девушке курсы по иностранному языку и программированию.

В свободное время я рисую — это помогает занять мозг и не думать о плохом

Рисунки Саши, вместе с работами других детей, которые стали свидетелями войны, были представлены на выставке Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей, соорганизатором которой стал фонд Діти Героїв. Выставка уже экспонировалась в Амстердаме и Киеве.

— Фонд Діти Героїв дал мне возможность представить свои работы и даже лично посетить выставку в Амстердаме. Это очень важная инициатива, ведь таким образом мир узнает истории украинских детей и будет помнить, что война продолжается, — говорит Саша.

Вещи с ее рисунками можно заказать на сайте. Вырученные от продажи средства пойдут на помощь детям, которые потеряли родителей из-за войны, подопечным фонда Діти Героїв.

За время войны я начала серьезнее воспринимать некоторые вещи

Люди должны знать, что в XXI веке возможна война. Но этого стоит не допустить, ведь последствия будут ужасными. А еще, что Россия — это агрессор и террорист. С этой страной нельзя договариваться, — убеждена 12-летняя Александра.

Девушка с мамой мечтают вернуться в родной город, когда закончится война. А пока они верят в победу и стараются вспоминать только положительные моменты из прошлой жизни до войны.

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