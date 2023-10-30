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Коли на душі болить, я створюю малюнки: історія 12-річної Олександри, яка втратила батька на війні

Діана Просяник, редакторка сайту 30 Жовтня 2023, 17:00
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