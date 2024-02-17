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Війна навчила радіти сьогоднішньому дню: історія 12-річної Ані, яка втратила батьків та дім під час обстрілу Одещини

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Лютого 2024, 18:00
Анна Ромащук: історія 12-річної дівчинки, яка втратила батьків під час обстрілу Одещини

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