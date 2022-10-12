Ее семья спасала Бандеру и скрывала бойцов УПА: погибла боевой медик с позывным “Квіточка”

Каждая украинская семья богата на разные истории, которые так или иначе будут связаны с событиями в Украине разных времен. Если бы каждый из нас интересовался жизнью своего рода, мы могли бы узнать об истории целой Украины.

Наши военные сейчас борются за эту величественную историю, историю каждого из нас. Одной из них была боевой медик Марьяна: оказывается, ее семья еще когда-то давно спасала Степана Бандеру. До недавнего времени и сама женщина спасала десятки таких же идейников, которые воевали с россиянами.

Ее боевое псевдо — “Квітка”, но для своих собратьев он всегда был “Квіточка”. Корреспондент Армии.Inform успел взять у нее интервью, когда женщина была еще жива. Там она признается: война изменила понятие нормы, потому что теперь она боится тишины, а автомат заменяет ей женскую сумочку.

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“Квіточка” до 24 февраля находилась за границей, но когда узнала о начале войны, оставила своих двух сыновей-школьников в Италии и рванула на передовую в Украину.

Вот так она и оказалась здесь: потому что давала клятву Гиппократа.

Женщина признавалась, что практически каждый день молилась. Все из-за ее первого обстрела, когда в блиндаж прилетело 28 мин. Тогда “Квіточка” говорила, что хочет увидеть своих детей в Италии. Но страх потом как рукой сняло: она даже сама выводила из окопов перепуганных молодых военных.

Тогда она рассказывала, что на фронте даже ночью военные всегда спят чутко — таким образом на человеческую психику влияет постоянная опасность и страх пропустить что-то важное. Все они думали, что россияне вот-вот пойдут в наступление, поэтому за несколько месяцев на войне только две ночи нормально спали.

Вся семья боролась за Украину

“Квіточка” рассказывала: ее семья за Украину всегда собственной кровью стояла. Бабка-покойница Анна Степана Бандеру как-то скрывала. А в конюшне их был во Вторую мировую, а после нее в погребе, госпиталь для воинов УПА.

Историю своей семьи она рассказывала журналисту Виктору Шевченко: Бандера тайно приезжал в ее село, поскольку его отец, священник Украинской греко-католической церкви отец Андрей, был приходским церковнослужителем тамошней церкви.

Он знал мою бабушку и дедушку, Степан Андреевич даже хотел вывезти папу за границу. Но тот отказался, после чего был расстрелян большевиками в Киеве в июле, кажется, в 1941 году.

Как и вся ее семья, “Квіточка” Марьяна Тряско до конца своих дней защищала родную землю от русского империализма. Известно, что погибла 37-летняя боевой медик во время артиллерийского обстрела, так как ее укрытие не выдержало вражеских ударов.

С множественными ранениями и тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где через несколько дней она скончалась. Отпевали ее в родном селе в Ивано-Франковской области именно в той церкви, где когда-то служил отец Степана Бандеры.

Наши женщины не боятся умирать. Они волнуются, чтобы точно приснились своим родным — так говорит боевой медик Анастасия с позывным Мураха.

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