Я кричал: “Застрелите меня!”: история защитника Мариуполя, который написал собственную книгу о пережитом в городе и пленении

Их имена известны сейчас не только в Украине, но и во всем мире. О подвигах азовцев будут писать исторические книги, эти события будут изучать военные эксперты. А нам сейчас важно благодарить каждого, кто отдал за нас здоровье и жизнь, помнить и рассказывать истории этих людей.

Защитник Азовстали Руслан (Давид) Сербов участвовал в тяжелых боях, потерял ногу, пережил плен, а по возвращении домой написал книгу Мариуполь. Книга храбрых.

О том, что пережил в плену и как начал работать над книгой, — в материале.

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Летел в Мариуполь на вертолете

— Все мы понимали, что рано или поздно что-нибудь произойдет такое масштабное. Стоило послушать только интервью Путина, поэтому я начал готовиться, — признается журналистам Фактов ICTV Руслан Сербов.

В 2017 году он присоединился к полку Азов, а в 2022 году в первый день стал на защиту Киевской области.

5 апреля боец Давид прилетел в окруженный Мариуполь на вертолете. Это был билет в один конец, однако мужчина не сомневался в собственном решении.

То есть где-то 80%, что я не вернусь. Но для меня это было честью. Это было делом чести. Я не мог сидеть дома, когда мои братья, знакомые, друзья гибнут, как герои.

Его жена Любовь вспоминает, что с 24 февраля боялась, чтобы ее возлюбленный не попал в Мариуполь. Но отговаривать не стала: кто же на мужа может повлиять?

В то же время признается: попасть в российский плен было точно хуже, чем воевать в Мариуполе.

Сам военный вспоминает, что в тот период шли жесткие уличные бои. Россияне прикрывались гражданскими, потому что знали, что украинцы на такой же шаг не пойдут.

Россияне уничтожали жилые кварталы, жилые дома. Они не смотрели, есть люди или нет. Я даже видел, как дом складывается девятиэтажный, как карточный. Поднимается огромный столб пыли, а в том доме по 100, 200, а то и 300 гражданских.

Спасая раненого собрата, он и сам получил ранение, из-за которого потерял ногу.

О своем ранении вспоминает так: ногу отрезало, как ножом колбасу. Произошло это во время боев, когда он и собратья возвращались из больницы, куда перед тем занесли раненого бойца.

— Бегу и слышу такой свист, на долю секунды оборачиваюсь и вижу, как противотанковая ракета мне ногу обрезает, как ветку.

Как колбасу ножом, вжух — и ноги нет.

Я упал, турникеты улетели где-то. Я кричал: “Застрелите меня, застрелите!” И понимаю, что шторка закрывается, как в кино. Но вдруг появляется друг и говорит: “Не сейчас”, натягивает мне свой турникет, говорит: “Цепляйся за меня!”

Оперировали по живому. Обезболивающих препаратов и антибиотиков на заводе почти не оставалось. Перевязки тогда делали раз в восемь дней. По словам Руслана, люди гнили. И у некоторых в ранах заводились опарыши. Не было ни еды, ни воды.

Плен и книга по совету психолога

В таком состоянии он попал в плен, где пробыл до 29 апреля. При обмене шансов на то, что мужчина выживет, не было. Но Давид не сдался, прошел реабилитацию и написал собственную книгу, в которой рассказал о каждом защитнике Мариуполя.

Признается, что начал работать над книгой по совету психолога.

Теперь украинцы смогут прочесть и воспоминания, и стихи, и прозу и даже увидеть фото, которые не были опубликованы в сети.

О плене военные говорят неохотно, потому что боятся навредить тем, кто до сих пор находится у россиян. Танкист из полка Азов с позывным Барик рассказал, как велись уличные бои в городе Мариуполь и что пришлось пройти в плену.

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