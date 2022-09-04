Рассказы

Всю его семью расстреляли во время эвакуации: ужасная история полицейского Олега Федько

Виктория Мельник, редактор сайта 04 сентября 2022, 19:00
Семья Олега Федько, которую расстреляли 24 февраля
Фото: Facebook

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