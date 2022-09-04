Всю его семью расстреляли во время эвакуации: ужасная история полицейского Олега Федько

Война с Россией уже унесла десятки тысяч жизней. Россияне разрушают не только дома мирного и трудолюбивого народа, но и судьбы — убивают родных, пытают близких на глазах всей семьи, издеваются над всем украинским народом.

История Олега Федько не просто ужасная. Она отчетливо показывает всю суть “русского мира” и “русской души”, а также военных РФ, которые расстреляли целую семью во время эвакуации из Новой Каховки. О своей личной трагедии Олег рассказал журналистке УП Инне Кубай.

Олег Федько — 28-летний патрульный полицейский. О его семье говорили даже в Конгрессе США: первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала фото погибших отца, мамы, жены, 6-летней дочери и полуторамесячного сына мужчины.

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Россияне расстреляли их в машине во время эвакуации. Взрослые умерли сразу, а дети еще некоторое время кричали в автомобиле, а потом погибли.

Вся семья Олега погибла в первый день полномасштабной войны в Украине.

Олег Федько: воспоминания

Он до сих пор не был на могилах своих родных. Вспоминая тот момент, когда узнал о смерти семьи, рассказывает: прежде всего он разрядил и выбросил свое оружие.

Родных Олега в родном Веселом, в Херсонской области, знали и уважали все. Это была хорошая семья с крепкими связями. Патрульный вспоминает: родственники встречались не только по праздникам, но и так — без повода.

Свою жену Ирину он встретил в 2011 году. С тех пор они не расставались. От большой любви появились дети: Софийка и Иван. О детях мужчина вспоминает с особым теплом.

В этом году дочь Олега должна была стать первоклассницей — родители уже выбрали для нее лицей. София до сих пор остается самым теплым воспоминанием для своего отца.

— Она могла играть с мамой в куклы, а потом закричать: “Папа, едем на рыбалку!” Брала удочки, открывала машину, это было без обсуждений.

Представляете, могла даже сама червя на крючок надеть и снять рыбу, когда поймает!

Благодаря дочери жена Ирина нашла лучшую подругу — женщины подружились из-за детей. Сейчас подруга находится в оккупированном Херсоне.

Она рассказывает об Ирине так: имела творческие увлечения и много талантов. Один из них — рисовать картины по номерам. Такая картина до сих пор висит у подруги Ирины — незаконченная.

Подруга была последним человеком, с которым общалась Ирина перед гибелью.

24 февраля

В тот день Олега рано вызвали на работу: сообщили о боевой тревоге. Он должен был прибыть на место несения службы.

Я собрал вещи и отправился на работу. Жена с детьми остались дома в Херсоне, но мы все время были на связи. Она спрашивала о новостях и что будем делать дальше.

В 10 утра отец Олега позвонил и сказал, что заберет невестку с внуками в деревню. В 13 часов подразделение Олега эвакуировалось в направлении Николаева.

Когда россияне вошли в Веселое, семья Олега решила уезжать. Было два автомобиля: в первом — родители Ирины, тетя Олега, дядя и племянники. Во втором автомобиле ехали родители Олега, его жена и дети.

Брат Олега — Денис, был на связи с родными. В последние секунды разговора Денис услышал крик.

Это же ребенок, как вы можете такое делать! Выстрелы. Крик маленького Ивана — он очень долго плакал. Затем дверь открылась и раздалось еще несколько выстрелов.

Приблизительно тогда же Ирине позвонила ее подруга. Она рассказывает: тоже слышала выстрелы и крики. Последнее, что сказала Ирина — “Папа!”.

Она поняла, что Ирины, ее детей и семьи больше нет. Не хватало сил закричать так, чтобы освободить боль от осознания случившегося.

Когда первая машина эвакуированных людей не смогла дозвониться к Ирине и ее родственникам, они вернулись на страшный блокпост. Российские военные, которых они спрашивали о своих родных, просто указали на кювет и сказали: водитель не выполнил приказ и едва не наехал на нашего офицера.

— Когда родные вместе с военными подошли к автомобилю, то увидели, что вся машина была, как решето.

Россияне вытащили из машины еще живого Ивана — он был ранен в ухо и очень плакал. Была еще жива и София — сквозь ее грудь прошла вражеская пуля.

Все взрослые в машине были мертвы. Родственники забрали раненых детей и увезли в больницу Новой Каховки, но никого спасти не удалось. Если бы их привезли раньше, все могло быть иначе.

В эту трудную минуту не сойти с ума Олегу Федько не давали коллеги.

— Они просто были рядом, и я благодарю их за это.

После 24 февраля

Погибших родственников Олега похоронили в Новой Каховке. Там же остался отец Ирины. Ее мать уехала к младшей дочери в Германию — месяц назад та родила первенца.

Для бабушки это счастье и горе одновременно, потому что несмотря на рождение внучки, она не может забыть трагедию, постигшую двух ее внуков.

Сам Олег говорит: каждый день просматривает архивные фотоальбомы. Хуже всего то, что чувствует пустоту после смерти родных.

Я каждый день говорю себе: опускать руки не имею права. В конце-концов, у меня есть пять ангелов-хранителей, которые не дадут этого сделать.

Часто дети, которые видят всю суть “русского мира”, вырастают и идут на фронт уничтожать саму идею. Так случилось и с юношей по имени Арей. Он вырос, чтобы отомстить россиянам за родной Донецк.

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