Розповіді

Всю його сім’ю розстріляли під час евакуації: жахлива історія поліцейського Олега Федька

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 19:00
Сім'я Олега Федька, яку росіяни розстріляли 24 лютого
Фото: Facebook

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