“Жизнь была в опасности”: пса Мишу, которого не пускали в метро, ​​приютил убежище

Песика Мишу, долгое время проживавшего у столичной станции Теремки, забрали в приют. Он стал известен после того, как скрывался в метро во время обстрелов Киева.

Несколько дней назад зооактивистка Снежана Бугрик сообщила, что работники подземки перестали пускать собаку из-за жалобы одного из пассажиров.

Она утверждает, что тем самым заявителем оказался местный догхантер. Как разворачивались события вокруг собачки — собрали самое актуальное.

По словам активистки, в начале ни у кого не было мыслей забрать собаку, которая жила около Теремков годами.

— Мы хотели отстоять право собачки спускаться в метро во время обстрелов, куда он ходил каждый раз. Когда люди пожаловались на это и ситуация нашла огласку, то выяснились неприятные обстоятельства: именно с подачи догхантеров пес Миша остался без укрытия.

Она заметила, что жизнь Миши в опасности на улице, потому что его могут ежесекундно накормить ядом.

— Метрополитен назвал Мишу талисманом Теремков и разрешил укрываться от опасности. На самом деле, в метро его все любили. Над собакой нависла угроза смерти. Большинство людей это не осознает, но зоозащита знает, с чем имеет дело.

В связи со всеми обстоятельствами было принято решение забрать собачку с улицы.

— Он не очень рад этому, но лучше быть в стрессе и живым, чем мертвым. Отлов Миши — это целая эпопея. Граждане не понимали, почему Мишу ловят, и все стали его защищать. Была и полиция, которая все выяснила и помогли ловить Мишу.

Метрополитен тоже с пониманием отнесся к действиям зооволонтеров, хотя до этого они позволили Мише снова заходить на станцию. В конце концов, все стороны согласились на перевозку собаки в приют.

Снежана уверяет, что с песиком все будет хорошо, сейчас он в больнице на попечении. Ему выделили место в приюте Patron Pet Center.

Первые результаты УЗИ показали, что у собаки серьезные проблемы со здоровьем: опухоль в селезенке, гастрит, панкреатит, гепатит и фиброз.

Далее Мишу ждут обработки, обследование, лечение и адаптация. Он должен научиться ходить на поводке, чтобы дальше ему найти семью.

— Главное, что удалось спасти жизнь! А еще киевляне отстояли право Мишки и других собачек скрываться от обстрелов, — подытожила Снежана.

Передвижение других животных в метро Киева тоже под вопросом. Позволят ли пассажирам возить своих собак в подземке, мы рассказывали раньше.

