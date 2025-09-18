“Життя було у небезпеці”: пса Мішу, якого не пускали в метро, прихистив притулок

Песика Мішу, який довгий час проживав біля столичної станції Теремки, забрали до притулку. Він став відомим після того, як ховався в метро під час обстрілів Києва.

Декілька днів тому зооактивістка Сніжана Бугрик повідомила, що працівники підземки перестали пускати собаку через скаргу одного із пасажирів.

Вона стверджує, що тим самим заявником виявився місцевий догхантер. Як розгорталися події довкола песика — зібрали найактуальніше.

Песика Мішу з Теремків забрали до притулку: деталі

За словами активістки, на початку ні в кого не було думок забрати собаку, який жив біля Теремків роками.

— Ми хотіли відстояти право песика спускатись в метро під час обстрілів, куди він ходив щоразу. Коли люди поскаржились на це і ситуація набрала розголосу, то зʼясувались неприємні обставини: що саме з подачі догхантерів пес Міша лишився без укриття.

Вона зауважила, що життя Міші в небезпеці на вулиці, бо його можуть щомиті нагодувати отрутою.

— Метрополітен назвав Мішу талісманом Теремків і дозволив ховатись від небезпеки. Насправді в метро його всі любили. Над собакою нависла загроза смерті. Більшість людей це не усвідомлює, але зоозахист знає, з чим має справу.

У зв’язку з усіма обставинами було ухвалене рішення забрати песика з вулиці.

— Він не дуже радий цьому, але краще бути у стресі й живим, чим мертвим. Відлов Міші — це ціла епопея. Громадяни не розуміли, чому Мішу ловлять і всі стали його захищати. Була і поліція, яка все зʼясувала і далі допомогли ловити Мішу.

Метрополітен теж з розумінням поставився до дій зооволонтерів, хоча до цього вони дозволили Міші знову заходити на станцію. Врешті, всі сторони погодилися на перевезення собаки до притулку.

Сніжана запевняє, що з песиком все буде добре, нині він у лікарні під опікою. Йому виділили місце в притулку Patron Pet Center.

Перші результати УЗД показали, що в собаки серйозні проблеми зі здоров’ям: пухлина в селезінці, гастрит, панкреатит, гепатит та фіброз.

Далі на Мішу чекають обробки, обстеження, лікування та адаптація. Він має навчитися ходити на повідцю, щоб далі для нього змогли знайти родину.

— Головне, що вдалось врятувати життя! А ще кияни відстояли право Мішки й інших песиків ховатись від обстрілів, — підсумувала Сніжана.

Пересування інших тварин у метро Києва теж під питанням. Чи дозволять пасажирам возити своїх собак у підземці, ми розповідали раніше.

