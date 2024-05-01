Наибольший страх — оставить сына сиротой. История судьи из Дружковки о работе под угрозой авиаударов

Судья Ольга Конопленко понимала все риски войны, поэтому еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на последних месяцах беременности переехала в Днепр к сестре вместе со своей мамой.

Оставалось десять дней до 24 февраля, когда женщина только успела закончить ремонт, установить новую мебель и погасить кредит за свою квартиру в Бахмуте. Она еще не знала, что ее жилье и все старания выгорят дотла, а стресс из-за боевых действий приведет к родам, которые начались раньше срока.

Не догадывалась Ольга и о том, что встреча с сыном Георгием после кесарева сечения принесет ей не только счастье материнства, но и самый большой страх в жизни — оставить своего ребенка сиротой. В этом она призналась Українській правді. Життя.

Сейчас также смотрят

История судьи Ольги Конопленко

Не меньшим испытанием было и уговорить бабушку с дедушкой, чтобы они уехали в Днепр и жили в относительной безопасности с родными. И как старички не надеялись на чудо, все же согласились перебраться в семью в августе 2022 года.

Так Ольга фактически спасла их жизнь, ведь через несколько дней после переезда в дом бабушки и дедушки попал снаряд. После чего стена у кровати просто обвалилась.

Возвращаться на работу в Бахмут Ольге после декрета уже не пришлось, поскольку после попадания снаряда в кабинет коллеги женщины, Верховный суд принял решение перевести все дела в Дружковский городской суд Донецкой области.

Поэтому осенью 2023 года, когда Георгию исполнился год, Ольга вернулась вершить правосудие в прифронтовую Дружковку. С тех пор женщина живет на два города, в обоих приходится снимать жилье. В Днепре — для семьи, а в Дружковке арендовать помогает работодатель.

Хотя найти жилье в прифронтовом городе оказалось непростой задачей. Говорит, владельцы квартир хотят нажиться на спросе среди военных, поэтому ценник ставят заоблачный и отказываются от официального договора, чтобы не платить налоги.

Но это не единственное, что удивляет судью. Говорит, ситуации, когда ответчик или истец физически находится в Закарпатье, но просят сделать перерыв из-за объявления воздушной тревоги, вызывают у нее улыбку. Суд ведь в Дружковке работает под постоянной угрозой авиаударов. И не всегда судьи успевают спуститься в укрытие, поскольку взрывы могут прогреметь еще до сигнала тревоги.

Мы ведь не считаем тревоги, на это нет времени. Дел очень много.

Всего на 12 судей приходится около 4000 зарегистрированных дел. Ольга сталкивается как с административными, так и с уголовными.

И хотя ей приходится работать и с делами о военных преступлениях, по поводу военнопленных и по поводу коллаборантов, самыми сложными для женщины все же оказываются административные. Там есть страх ошибиться. Например, принять неправильное решение о лишении родительских прав.

Главное не осудить невиновного, ведь это как врачебная ошибка.

Ольга пытается относиться к каждому человеку, прежде всего, с уважением и опираться исключительно на доказательства. Еще в начале ее карьеры коллега поделился с ней, что самое важное в работе — оставаться человеком. Однако жалеть женщина, говорит, не может подсудимых, потому что и выбор каждый из них делал самостоятельно.

Единственное, кого это жалко — родственников осужденных, им с этим жить.

После тяжелых рабочих дней под постоянными обстрелами судья не имеет много шансов выспаться. Город практически живет без сна. Однако больше всего крает сердце женщины все же слезы сына, который очень расстраивается, когда видит, как маму снова собирается на работу.

Ольга на случай беды поделилась с родными, с кем бы хотела оставить сына. Однако все же судья надеется, что вместе со своим малышом еще встретит победу Украины. А также покажет ребенку, какая его родина без звуков сирен с мирным небом без ракет.

Каждый раз, когда приходится услышать о том, что еще кто остается в изувеченных прифронтовых городах, только успеваешь задуматься, как это вообще возможно. Читай, из чего состоят пазлы жизни прифронтовых территорий и их жителей.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.