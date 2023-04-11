Любовь к растениям, которая переросла в бизнес: история 12-летнего мальчика, который выращивает и продает зелень

Родителям нужно внимательнее относиться к увлечениям своих детей, возможно, своей поддержкой они помогут положить начало бизнес-идее малышей. Так, 12-летний Святослав Лавриненко выращивает дома зелень и продает ее в соцсетях.

Бизнес парня стремительно развивается, его Telegram-канал Стручок уже имеет почти 2500 подписчиков, о нем рассказывают в соцсетях и в СМИ, а также у него много предзаказов на свой товар.

Кроме того, бизнес парня уже окупается. Он вложил в него свои собственные сбережения — 5000 грн. За заработанные деньги уже смог приобрести стеллажи, лампу для растений. Свою историю об идее продавать зелень и рассаду, хейте в соцсетях и предзаказах от подписчиков он рассказал LIGA.Life.

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Как возникла идея бизнеса

Святославу всегда была интересна природа. До полномасштабной войны семья Лавриненко жила за городом в частном доме. Там мальчик увлекался насекомыми, животными и растениями. Но дом оказался в оккупации, семье пришлось переехать. Впрочем, в городе школьник тоже не покинул своего увлечения, а даже развил его.

Святослав учится в шестом классе. На уроке биологии получил задание — создать все условия, чтобы фасоль смогла прорасти. Он смог сделать все правильно, за выполненное задания получил 12 баллов. Впоследствии ему стало интересно повторить то же самое с луком.

По словам мальчика, всю информацию черпает из уроков биологии, где подробно изучает ботанику. За небольшое время все подоконники в квартире заполнились зеленью. Когда начал появляться первый урожай, Святослав приносил микрозелень и лук маме на салаты. Но урожая было много, его нужно было где-то девать.

У мальчика три сестры, старшая предложила создать Telegram-канал и добавить туда родственников, которым они планировали продавать зелень.

Вскоре Святослав попросил маму: “Можешь предложить кому-то заказать у меня лук, чтобы мы немного освободили пространство?”.

Она написала своей подруге, а женщина не только купила зелень, но и рассказала о мальчике в Faceebook. Так домашний огород Святослава стал популярен в соцсетях.

Развитие бизнеса и продажи

За свои сбережения Святослав купил для бизнеса почву, вазоны и семена. Его сестры сначала не были в восторге, что вазоны занимают много места в комнате, а потом стали помогать брату: снимают видео, ведут учет заказов, ведут соцсети. Впрочем, убрать вазоны все же попросили.

У дедушки Святослава была свободная комната в квартире, так что домашний огород переехал именно туда. Сейчас там уже растет лук, чеснок, укроп, руккола, шпинат, базилик, мята, красная и белая капуста, огурцы, фасоль, микрозелень и микрогорох. Кроме этого, есть рассада помидоров и арбузов.

Мальчик выращивает растения по запросу подписчиков, поскольку считает, что предложение должно соответствовать спросу. Цены же у Святослава значительно ниже магазинных, он говорит, что не хочет их поднимать:

пучок лука, шпината и рукколы — 20 грн;

укроп — 10 грн;

рассада — 5 грн;

для ВСУ все товары бесплатны.

Большую часть инвестиций юный бизнесмен вернул с помощью предзаказов и донатов подписчиков. Он планирует расширяться и хочет летом засадить помидорами, картофелем, луком, огурцами и горохом участок земли на даче.

Хейт в соцсетях и продажа товаров

Мальчик отмечает, что вести социальные сети сложно, так как могут быть негативные комментарии. Но на хейт он реагирует спокойно, пишет: “Спасибо за отзыв” и не расстраивается. Положительные комментарии все же преобладают.

Конкретной цели касательно соцсетей и подписчиков у него нет. Говорит, что хотел бы получать хотя бы один заказ в день.

Святослав думает, как продавать свой урожай. Задумывается, чтобы арендовать точку на рынке. Покупатели могут приехать и забрать предзаказ. Или доставлять товар самому на метро, как он поступил с первым заказом.

У парня также есть большая мечта — открыть собственную экоферму. Хочет, чтобы там была большая теплица и огород. Все остатки будет складывать в компост, чтобы пользоваться только органическими удобрениями.

Наши дети талантливые и креативные, для их развития нужна поддержка. Ранее мы рассказывали историю юного писателя, чья книга дарит вдохновение.

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Фото: Telegram-канал Стручок, Pexels