Любов до рослин, яка переросла у бізнес: історія 12-річного хлопчика, який вирощує та продає зелень

Батькам треба уважніше ставитися до захоплень своїх дітей, можливо, своєю підтримкою вони допоможуть започаткувати бізнес-ідею малечі. Так, 12-річний Святослав Лавриненко вирощує вдома зелень та продає її у соцмережах.

Бізнес хлопця стрімко розвивається, його Telegram-канал Стручок уже має майже 2500 підписників, про нього розповідають у соцмережах та у ЗМІ, а також він має багато передзамовлень на свій товар.

Крім цього, бізнес хлопця вже є рентабельним. Він вклав у нього власні заощадження — 5000 грн. За зароблені кошти вже зміг придбати стелажі, лампу для рослин. Свою історію про ідею продавати зелень та розсаду, хейт у соцмережах та передзамовлення від підписників він розповів для LIGA.Life.

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Як виникла ідея бізнесу

Святославу завжди була цікава природа. До повномасштабної війни родина Лавриненко жила за містом у приватному будинку. Тож там хлопчик захоплювався комахами, тваринами та рослинами. Але дім опинився в окупації, родині довелося переїхати. Утім, у місті школяр теж не покинув свого захоплення, а навіть розвинув його.

Святослав навчається у шостому класі. На уроці біології отримав завдання — створити усі умови, щоб квасоля змогла прорости. Він зміг усе зробити правильно, за виконане завдання отримав 12 балів. Згодом йому стало цікаво повторити те саме з цибулею.

За словами хлопчика, всю інформацію черпає з уроків біології, де детально вивчає ботаніку. За невеликий проміжок часу усі підвіконня у квартирі заповнилися зеленню. Коли почав з’являтися перший врожай, Святослав приносив мікрозелень та цибулю мамі на салати. Але врожаю було багато, його треба було десь дівати.

Хлопчик має три сестри, старша запропонувала створити Telegram-канал та додати туди родичів, яким вони планували продавати зелень.

Невдовзі Святослав попросив маму: “Можеш запропонувати комусь замовити в мене цибулю, щоб ми трішки звільнили простір?”.

Вона написала своїй подрузі, а жінка не лише придбала зелень, а розповіла про хлопчика у Faceebook. Так домашній город Святослава став популярним у соцмережах.

Розвиток бізнесу та продаж

За свої заощадження Святослав купив для бізнесу ґрунт, вазони та насіння. Його сестри спершу не були в захваті, що вазони займають багато місця у кімнаті, а згодом стали допомагати брату: знімають відео, ведуть облік замовлень, ведуть соцмережі. Утім, прибрати вазони все ж попросили.

У дідуся Святослава була вільна кімната у квартирі, тож домашній город переїхав саме туди. Зараз там уже росте цибуля, часник, кріп, рукола, шпинат, базилік, м’ята, червона та біла капусти, огірки, квасоля, мікрозелень та мікрогорох. Крім цього, є розсада помідорів і кавунів.

Хлопчик вирощує рослини за запитом підписників, адже вважає, що пропозиція має відповідати попиту. Ціни ж у Святослава значно нижчі за магазинні, він каже, що не хоче їх підіймати:

пучок цибулі, шпинату та руколи — 20 грн;

кріп — 10 грн;

розсада — 5 грн;

для ЗСУ всі товари безоплатні.

Більшу частину інвестицій юний бізнесмен повернув за допомогою передзамовлень та донатів від підписників. Він планує розширюватися і хоче влітку засадити помідорами, картоплею, цибулею, огірками та горохом шматочок землі на дачі.

Хейт у соцмережах та продаж товарів

Хлопчик зазначає, що вести соціальні мережі складно, бо можуть бути негативні коментарі. Але на хейт він реагує спокійно, пише: “Дякую за відгук” та не засмучується. Позитивні коментарі все ж переважають.

Конкретної цілі щодо соцмереж та підписників він немає. Каже, що хотів би отримувати хоча б одне замовлення на день.

Святослав думає, як продавати свій врожай. Замислюється, щоб орендувати точку на базарі: покупці можуть приїхати та забрати передзамовлення. Або доставляти товар самому на метро, як він зробив із першим замовленням.

У хлопця також є масштабна мрія — відкрити власну екоферму. Хоче, щоб там була велика теплиця та город. Усі залишки складатиме в компост, щоб користуватися лише органічними добривами.

Наші діти — талановиті та креативні, для їхнього розвитку потрібна підтримка. Раніше ми розповідали історію юного письменника, чия книга дарує натхнення.

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Фото: Telegram-канал Стручок, Pexels