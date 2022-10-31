Украденное счастье 21 века: история женщины, у которой оккупанты забрали возможность ходить, а мужа — убили

Из-за российских военных она навсегда потеряла любимого мужчину и возможность нормально ходить. Ей всего 29 лет, у нее двое детей, младшему из которых нет и года.

Светлана Лахадинова — жительница села Заворичи Киевской области. В конце февраля населенный пункт попал под оккупацию, а когда захватчикам пришлось отойти, то они продолжали обстрелы.

Однажды Светлане с мужем не повезло — они оказались на улице, когда начался обстрел. Тогда как раз в село должны были привезти гуманитарную помощь.

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Позже женщина узнала от военных, что захватчики целились как раз в то место, где должны были собраться люди. От больших масштабов трагедии спасло то, что гуманитарку привезли на час раньше и вражеский корректировщик просто перепутал переулки.

Однако для Светланы этот момент раздел жизнь на до и после. После мощного взрыва она увидела, как ее муж лежит в полутора метрах от нее.

Полголовы не было, глаза не было. Он лежал и смотрел. Я подползла, поцеловала его и закрыла глаза.

Сама женщина получила ранение в ногу. Чтобы сохранить конечность, люди помогли ее перевязать обычной проволокой от розетки и повезли Светлану в больницу. С тех пор она пережила 15 операций.

Женщина уже никогда не сможет восстановить возможность нормально ходить, поскольку одна нога теперь короче другой на десять сантиметров. Каждое утро она принимает 18 таблеток, в обед 15 и вечером еще 18.

Впереди ее ждет еще не одна операция, а после них сможет ходить разве что с палочкой. Но, несмотря на это, Светлана не опускает рук, поскольку у нее двое детей. С теплом в голосе говорит, что младший очень похож на отца.

Пережить потерю любимого человека, своего родного дома и прежней жизни — к сожалению, история довольно распространенная среди украинцев после начала полномасштабной войны. Читай рассказ Натальи из Мариуполя о том, как она ела воду с медом, похоронила мужа и маму и смогла выбраться из ада.

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