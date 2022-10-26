Вытаскивал растерзанные тела родных из-под завалов, а потом погиб сам: история жизни и смерти целой семьи в Лимане

Везде, где ступает нога русского оккупанта, впоследствии обнаруживают массовые захоронения, доказательства ужасающих пыток, истории, в которые сложно поверить. Больно вспоминать Киевскую область после деоккупации от россиян, страшно говорить о недавних находках в Изюме и Харьковской области. Но просто невозможно горько листать новостную ленту и наталкиваться на истории из освобожденного Лимана в Донецкой области.

Журналистка УП.Жизнь Инна Кубай рассказала историю жизни и гибели одной семьи, найденной на стихийном кладбище в Лимане. Мы рассказываем дальше тебе, чтобы память о русских пытках украинского народа не поблекла никогда.

История жизни семьи Кисилей

На фото могил в Лимане, разлетевшихся по сети, наткнулась 27-летняя Кристина Скобельская — и увидела там захоронения своих родных. На крестах писали имя двух ее крестниц — Елены и Людмилы Кисиль. Девочкам было два и один год соответственно. Отец девочек, ее двоюродный брат Евгений Кисиль, успел рассказать сестре историю об ужасной смерти всей своей семьи. В сентябре мужчина тоже погиб — подорвался на мине в местном лесу.

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В трагедии, которую принесли русские военные, Кристина потеряла практически всех родственников по линии матери:

53-летнюю тетю Елену Кисиль;

55-летнего дядю Анатолия Кисиля;

32-летнего брата Евгения Кисиля;

двухлетнюю племянницу Елену Кисиль;

однолетнюю племянницу Людмилу Кисиль;

34-летнюю невестку Викторию Поливанову и ее детей от предыдущих отношений;

14-летнюю Екатерину Поливанову;

девятилетнего Александра Поливанова.

Мать Кристины Инна имела родную сестру Елену. Будучи детьми, они потеряли мать, поэтому воспитанием занимался отец и другие родственники. После взросления сестра Елена поступила в медицинское училище, а впоследствии познакомилась и вышла замуж за своего мужа Анатолия Кисиля.

Переехали в Доброволье Харьковской области — там родился сын Евгений. Кристину ребенком часто отправляли к тетке в Доброволье: там они с Евгением вместе проводили время.

У меня только самые теплые и самые веселые воспоминания об этой семье, — вспоминает Кристина.

В 2005 году семья переехала в Лиман в Донецкую область. Там были дом и хозяйство, а сын уже в Лимане поступил в местное железнодорожное училище.

— Железнодорожником Женя так и не стал. Когда еще учился, врачи обнаружили у него проблемы со зрением. Имел вторую группу инвалидности. Поэтому ему пришлось искать другое занятие. В конце концов Женя пошел работать на Лиманский комбикормовый завод, — рассказывает Кристина о двоюродном брате.

У мужчины было два брака: от первого имел дочь Диану, которую любил больше всех.

На спине у него даже было тату — Улыбка дочери дороже всех вас. Даже несмотря на развод, Евгений проводил много времени с дочерью и как-то даже говорил, что хотел бы иметь многодетную семью.

Когда мужчина познакомился с будущей супругой Викторией Поливаной, у нее уже было двое детей от предыдущего брака. Молодые люди прикипели друг к другу, поэтому Евгений воспитывал Катю и Сашу без разделения на чужие-родные.

Дети Виктории любили Евгения и называли его отцом. Саша имел талант к пению, а Екатерина, хоть сначала довольно настороженно относилась к новому мужу ее матери, впоследствии приняла Евгения как отца. Девушка помогала с уходом за младшими сестрами, которые родились у Виктории и Евгения уже в Лимане — Людмилой и Еленой.

У младшей дочери с рождения были проблемы с ногами, поэтому она носила корсет. Именно перед началом войны ребенок сделал свой первый шаг уже без корсета.

Внучек любили и родители Евгения — они стали смыслом их жизни. Но гармонию семьи прервала полномасштабная война.

Цепочка матери была на дереве

Около двух месяцев Лиман жил более или менее привычной жизнью. Но уже в апреле в городе исчезли газ, свет и вода, магазины и аптеки закрылись, а обстрелы ежедневно усиливались. Семья Кристины, которая до 24 февраля также проживала в Лимане, уехала из города в Житомирскую область.

— А тетя Лена с семьей остались в Лимане. Мы их уговаривали уехать. Но Женя только недавно купил дом, начали в нем делать ремонт. Они очень волновались за тяжело нажитое имущество, потому и отказывались уезжать.

А когда наконец согласились на эвакуацию, было слишком поздно: выехать могли только те, у кого были собственные автомобили.

В городе начала исчезать связь, но семья Кисилей не выезжала — ждала ВСУ. Готовили на улице, мылись в бане и ночевали в погребе — с детьми.

— Маленькая племянница Леночка начала кашлять, и родственники переживали, что нечем ее лечить. За водой ходили в церковь. Однажды, когда наполняли емкости, в соседский дом попала ракета. Все очень испугались, особенно маленькие Лена и Людмила. С тех пор Кисили спустились в погреб и почти из него не выходили, — рассказала родственница погибших.

24 мая обстрелы в Лимане почти не утихали. Евгений как-то смог пробраться к своему знакомому, чтобы зарядить телефон и выйти на связь с родственниками. В погребе осталась вся семья. Туда попали две российские ракеты.

Пламя тушили все неравнодушные соседи, несмотря на то, что над головами то и дело взрывались новые снаряды. Кристина со слезами рассказывает: тогда Евгения забрали к себе другие люди, чтобы он смог прийти в себя. Уже на следующий день он с еще одним мужчиной своими руками разбирал завалы этого погреба.

Первой на ступеньках погреба Евгений нашел свою маму… Точнее, то, что от нее осталось. Части тела тети Елены Женя собрал в ведро. Цепочка из ее шеи вместе с другими частями тела оказалась на дереве.

Следующим мужчина нашел Викторию. У нее не было ноги, живот разорвало. Далее раскопал изуродованных Сашу и Катю, головы маленькой Лены и Люды порубили обломки. Отца Евгений нашел последним. На Анатолия упала балка с погреба — его тело было без головы.

В тот вечер Евгений с соседом копали яму, чтобы похоронить погибших родственников. 26 мая он позвонил по телефону Кристине: ей казалось, что из него исчезла вся жизнь.

— Говорил, что жить больше нет смысла, лучше повеситься. Это меня напугало. Я говорила Жене, что Бог даровал ему шанс жить и нужно держаться. Хотя бы ради старшей дочери Дианы. На этом он закончил разговор.

Оккупация

После оккупации Лимана Евгений решил перезахоронить тела своих родных на стихийном кладбище. На это ему нужно было получить разрешение от оккупантов — те потребовали 5000 грн за перезахоронение. Кресты мужчина делал самостоятельно, но за неимением средств смог сделать их только для своих четырех детей. Самым маленьким он положил еще по кукле на могилу.

После смерти родных Евгений прожил менее четырех месяцев. На жизнь зарабатывал рубкой дров для людей — приходилось ходить и в заминированный лиманский лес вместе с кумом Николаем Мамченко.

Приблизительно 8 сентября мужчины с пасынком Николая Мамченко пошли в тот лес. На мине трое и подорвались — Евгений и пасынок его кума погибли на месте. Родные до сих пор не знают, похоронен ли Евгений. Близким семьи Кисиль очень болит из-за того, что их не похоронили как положено.

Они даже не отпетые, их несколько раз выкапывали и хоронили, а сейчас — снова эксгумация, — говорят.

Сестра Елены Инна — мама Кристины — после трагедии закрылась в себе. Принимала таблетки и до сих пор иногда плачет. Держатся женщины ради своих детей и ждут, когда смогут вернуться в Лиман и похоронить родственников.

Главное фото: ГУНП Донецкой области.

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