Дорога к жизни была через ее дом: как 74-летняя женщина спасла более сотни жизней в оккупации

Ей — 74, она живет в нескольких километрах от российской границы и только сейчас, после освобождения села, ее историю можно рассказывать. Пенсионерка Вера Власова из маленького хутора в Харьковской области во время оккупации спасла более сотни человек. Спасавшихся из ада она прятала у себя дома и в соседских заброшенных домах, ведь на контролируемую территорию россияне людей не выпускали. Спрятаться у нее было единственным вариантом. Затем людей под обстрелами вывозили местные партизаны.

В 6 км отсюда уже граница с Россией, в той стороне — Дементиевка, где все лето шли ожесточенные бои. Здесь по обе стороны оставались русские окопы, банки из-под консервов, бутылки, а грунтовую дорогу местные теперь называют дорогой жизни, потому что именно по ней они бежали из оккупации. Но ехать нужно было довольно быстро и очень осторожно, потому что дорогу постоянно обстреливали.

Чтобы добраться до “дороги жизни”, сначала нужно было выбраться из ада и дойти пешком до дома Веры Васильевны.

На контролируемую территорию россияне жителей оккупированных населенных пунктов не выпускали, только в захваченную Казачью Лопань или Россию.

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Живет 74-летняя Вера Васильевна сама. Мужчину похоронила. Все родственники были вынуждены бежать. Как и сотни людей.

Родственница Веры Власовой Маргарита Фомина говорит, что предлагали женщине уехать в безопасное место, но она отказалась.

Мы очень волновались за нее, просили уехать хотя бы через Россию. Мы могли помочь оттуда уехать в Европу или Украину, но она категорически отказалась.

Сколько человек приютила, говорит, не считала. Бывали дни, когда у нее в доме прятались около 30 человек.

Они ждали, когда за ними приедут местные волонтеры-партизаны и по дороге жизни вывезут на контролируемую территорию.

Все запасы еды, которые были, Вера Васильевна раздавала людям, потому что те из разбитых соседних сел приходили голодные и истощенные. Пересиживали обстрелы в погребе, считали прилеты и молились. Одна из беглецов — пожилая женщина — не выдержала: умерла у Веры Васильевны в доме. Хоронили под обстрелами и без гроба.

Ее опустили и болоньевым пальто закрыли. Старались ребята бросать лопатами землю по бокам, чтобы ее сразу не придавить, — вспоминает женщина.

Телевизор, который здесь всегда хорошо ловил немало российских каналов (и Вера Васильевна их смотрела), сейчас не работает. В селе нет газа и света, потому что сети перебиты — отапливается зимой придется дровами.

А что рассказала женщина, которая до последнего выходила на протесты в центре Херсона, можешь узнать из нашего материала.

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