Розповіді

Дорога до життя була крізь її хату: як 74-річна жінка врятувала понад сотню життів в окупації

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 12:00
Віра Власова

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Дорога до життя була крізь її хату: як 74-річна жінка врятувала понад сотню життів в окупації

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