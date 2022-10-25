“Там мясо было, а вот на этом мясе — дети”: новые детали расстрела эвакуационной колонны в Купянске

Судебно-медицинские эксперты идентифицировали тела 12 жертв расстрела колонны под Купянском и установили, из какого оружия стреляли по мирному населению. Тогда, 25 сентября, во время эвакуации погибли 26 гражданских, среди них 13 детей и одна беременная женщина. Все данные предварительные, ведь тела истерзаны оружием и огнем, так что только после ДНК-экспертизы можно будет сказать точное количество жертв расстрела.
Вместе с харьковскими специалистами работают их коллеги из французской жандармерии. Они же дали и первые результаты баллистических экспертиз — кроме автоматического оружия по людям били из гранатомета.
Андрей Чиченов, первым оказавшийся на месте расстрела колонны, вспоминая тот страшный день, говорит: доставал уцелевших детей из-под груды человеческих тел. Вероятно, когда летели пули, родители пытались закрыть малышей собой.
Едва ли не вся Украина бросилась на помощь, когда увидела спасенных годовалого Михайлика и пятилетнюю Полину, которых вернули домой.
Детей будут воспитывать бабушки. То, что дети живы — это чудо. Менее чем через час после расстрела вблизи колонны проезжал мужчина, который и спас их внуков.
— Когда мы подбежали к Газели — там были дети среди моря трупов, просто трупы вот лежали. У одного головы нет, у другого еще чего-нибудь.
Там мясо было, а вот на этом мясе — дети.
Там мясо было, а вот на этом мясе — дети.
В тот день Андрей возвращался домой с рынка. Ехал по той же дороге, где расстреляли колонну — автомобили еще дымили, говорит, но никаких голосов не слышал, как и выстрелов. Тентованная Газель — где ехало больше детей — еще не была сожжена. Кто и зачем ее уничтожил — позже предстоит установить следователям.
Двое раненых женщин и троих детей Андрей забрал к себе домой. Затем взрослых и 12-летнюю Марину доставил в Сватово — им требовалась срочная помощь врачей, а оттуда оккупанты отвезли раненых в Луганск.
Позже россияне покажут в пропагандистских новостях одну из спасенных Андреем женщин — Светлану Бойко, которая расскажет, что ее двое детей погибли.
Покажут в этих новостях и спасенную Андреем 12-летнюю Марину, пока ее не удалось вернуть домой. Миша — ее сводный братик, вместе с Полиной в течение трех недель жили в доме Андрея в селе Песчаное — на админгранице с Луганской областью — сначала в оккупации, затем в серой зоне.
Однако Андрей пытался разыскать родных детей, хотя вместе с женой прикипели к Мише и Полине всем сердцем.
Российские телеканалы обвинили в обстреле колонны Вооруженные силы Украины, но 25 сентября наши военные были только в Купянске. А вот Купянск-Узловой, Куриловка, Песчаное еще были под оккупацией и мост, по которому могла проехать техника, был взорван.
Построить переправу удалось значительно позже, объясняют следователи. Андрей говорит: в день расстрела по дороге видел уничтоженные вражеские танки и БТРы, однако не встретил ни одной украинской техники или военного.
Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков рассказал о фактах, прямо указывающих на причастность России к расстрелу колонны мирного населения.
Вероятно, обломки от подствольного оружия малого калибра и оружия, похожего на ВОГ-17 и ВОГ-25, используемые армией РФ.
Вероятно, обломки от подствольного оружия малого калибра и оружия, похожего на ВОГ-17 и ВОГ-25, используемые армией РФ.
Результаты расследования украинских и французских экспертов будут обнародованы по всему миру, говорит прокурор. Одна из главных задач также вернуть домой еще двоих детей, выживших во время ужасного расстрела и ныне находящихся в оккупации.
О жутких деталях расстрела эвакуационной колонны в Купянске мы рассказывали раньше.
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