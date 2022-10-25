Дождь с неба, только это снаряды. Ужасные кадры обстрелов Никополя

Никополь в Днепропетровской области ежедневно страдает от мощных вражеских обстрелов. Оккупанты накрывают город из разных видов вооружения. За восемь месяцев войны разрушены тысячи домов, десятки школ и медучреждений. Большинство людей вынуждены были уехать, а оставшиеся готовятся к тяжелой зиме.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко говорит: за последние две недели количество обстрелов увеличилось. Вероятно, из-за успехов украинских военных на фронте.

Вместе с тем последняя вражеская атака чуть не забрала жизни шести человек. Четверо из них до сих пор находятся в больнице с разными ранениями.

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Последние несколько дней россияне накрывают город Градами, когда-то промышленный Никополь превратился в город-призрак. За время войны 80 тысяч жителей уже уехали из своих домов, но еще 40 тысяч остаются там.

Несмотря на все, город пытается жить привычной жизнью: в магазинах есть продукты, в аптеках — лекарства, а на АЗС есть горючее, говорит Евгений Евтушенко. Фактически круглосуточно работают и службы электричества, чтобы восстанавливать поврежденные российскими линиями обстрелы.

Кстати, перебои с электричеством сейчас практически в каждом украинском городе. Что делать, если свет исчез в неожиданный момент, и как выбрать генератор для дома — читай в материале.

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