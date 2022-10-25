Дощ із неба, тільки це снаряди. Жахливі кадри обстрілів Нікополя

Нікополь на Дніпропетровщині чи не щодня потерпає від потужних ворожих обстрілів. Окупанти накривають місто з різних видів озброєння. За вісім місяців війни зруйновано тисячі будинків, десятки шкіл і медустанов. Більшість людей змушені були виїхати, а ті, хто залишився, готуються до важкої зими.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко каже: протягом останніх двох тижнів кількість обстрілів збільшилася. Ймовірно, через успіхи українських військових на фронті.

Разом з тим остання ворожа атака ледь не забрала життя шістьох людей. Четверо з них і досі перебувають у лікарні з різними пораненнями.

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Останні кілька днів росіяни накривають місто Градами, колись промисловий Нікополь перетворився на місто-привид. За час війни 80 тисяч жителів уже виїхали зі своїх домівок, але ще 40 тисяч залишаються там.

Попри все, місто намагається жити звичним життям: в магазинах є продукція, в аптеках — ліки, а на АЗС є пальне, каже Євген Євтушенко. Фактично цілодобово працюють і служби електрики, щоб відновлювати пошкоджені російськими лініями обстрілами.

До речі, перебої з електрикою зараз практично у кожному українському місті. Що робити, якщо світло зникло в неочікуваний момент, та як обрати генератор для дому — читай у матеріалі.

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