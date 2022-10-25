“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську

Судово-медичні експерти ідентифікували тіла 12 жертв розстрілу колони під Куп’янськом та встановили з якої зброї стріляли по мирному населенню. Тоді, 25 вересня, під час евакуації загинуло 26 цивільних, серед них 13 дітей та одна вагітна жінка. Всі дані попередні, адже тіла понівечені зброєю й вогнем, то ж лише після ДНК-експертизи можна буде сказати точну кількість жертв розстрілу.
Разом із харківськими спеціалістами працюють їхні колеги з французької жандармерії. Вони ж надали й перші результати балістичних експертиз — крім автоматичної зброї, по людях гатили з гранатомета.
Андрій Чиченів, який першим опинився на місці розстрілу колони, згадуючи той страшний день, каже: діставав вцілілих дітей з-під купи людських тіл, імовірно, коли летіли кулі, батьки намагалися закрити малюків собою.
Чи не вся Україна кинулася на допомогу, коли побачила врятованих однорічного Михайлика й п’ятирічну Поліну, яких повернули додому.
Дітей виховуватимуть бабусі. Те, що діти живі — це диво. Менш ніж за годину після розстрілу поблизу колони проїжджав чоловік, який і врятував їхніх онуків.
— Коли ми підбігли до Газелі — там були діти серед моря трупів, ну просто трупи ось лежали. В одного голови немає, в іншого ще чогось.
Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти.
Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти.
Того дня Андрій повертався додому з ринку. Їхав тією ж дорогою, де розстріляли колону — автівки ще диміли, каже, але жодних голосів не чув, як і пострілів. Тентована Газель — де їхало найбільше дітей — ще не була спалена. Хто і навіщо знищив її — пізніше належить встановити слідчим.
Двох поранених жінок і трьох дітей Андрій забрав до себе додому. Потім дорослих та 12-річну Марину доправив у Сватове — їм була потрібна термінова допомога лікарів, а звідти окупанти відвезли поранених у Луганськ.
Пізніше росіяни покажуть у пропагандистських новинах одну з врятованих Андрієм жінок — Світлана Бойко розповість, що її двоє дітей загинули.
Пізніше росіяни покажуть у пропагандистських новинах одну з врятованих Андрієм жінок — Світлана Бойко розповість, що її двоє дітей загинули.
Покажуть у цих новинах і врятовану Андрієм 12-річну Марину, поки її не вдалося повернути додому. Михайлик — її зведений братик, разом із Поліною протягом трьох тижнів мешкали в будинку Андрія в селі Піщане — на адмінкордоні з Луганською областю — спершу в окупації, потім у сірій зоні.
Однак Андрій намагався розшукати рідних дітей, хоч разом із дружиною прикипіли до Михайлика й Поліни всім серцем.
Російські телеканали звинуватили в обстрілі колони Збройні сили України, але 25 вересня наші військові були лише у Куп’янську. А от Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Піщане ще були під окупацією й міст, яким могла проїхати техніка, був підірваний.
Звести переправу вдалося значно пізніше, пояснюють слідчі. Андрій же каже: у день розстрілу дорогою бачив знищені ворожі танки й БТРи, однак не зустрів жодної української техніки чи військового.
Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков розповів про факти, які прямо вказують на причетність Росії до розстрілу колони мирного населення.
Імовірно, є уламки від підствольної зброї малого калібру та зброї, схожої на ВОГ-17 та ВОГ-25, які використовуються армією РФ.
Імовірно, є уламки від підствольної зброї малого калібру та зброї, схожої на ВОГ-17 та ВОГ-25, які використовуються армією РФ.
Результати розслідування українських та французьких експертів будуть оприлюднені всьому світу, каже прокурор. Одне з головних завдань також повернути додому ще двох дітей, які вижили під час жахливого розстрілу і нині перебувають в окупації.
Про моторошні деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську ми розповідали раніше.
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