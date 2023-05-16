Рассказы

Когда говорю о будущем, всегда добавляю — “если доживу”. История бывшего кока, уничтожающего оккупантов под Бахмутом

Виктория Мельник, редактор сайта 16 мая 2023, 11:00
Гламур
Фото: Facebook

Больше новостей
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
Низький тиск: що робити, симптоматика та як його підняти
Головные боли, головокружение и дискомфорт — что делать, если упало давление
Пончики рецепт
Нет, не слипнется! Рецепт необычных пончиков с соленой карамелью
Що покласти в лунку при посадці огірків: поради
Обрати внимание на почву и сорт! Что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего роста
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
митці Денисенко
Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Это историческое событие! Характеристика ракет Кинжал, которые сбили украинцы
Вибухи у Києві сьогодні — що відомо про атаку 16.05.2023
Наибольшее количество ракет за короткий промежуток времени: последствия плотной атаки Киева в ночь на 16 мая

Видео
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024

Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
0:04:36
митці Денисенко
Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Это историческое событие! Характеристика ракет Кинжал, которые сбили украинцы
0:04:05
модульне містечко в Ірпені
Лоскуток Финляндии в Ирпене: как в Киевской области появился новый модульный городок
Карта бойових дій в Україні
В России глубоко обеспокоены? Карта боевых действий в Украине 16 мая в режиме онлайн
0:03:29
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію
Остановить сердце на 15 минут, чтобы спасти жизнь! Как врачи в Днепре провели уникальную операцию украинскому бойцу
ситуація на кордоні з Білоруссю
Угроза не исчезла! Сколько российских военных сейчас в Беларуси и какая ситуация на границе
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
С ними война могла бы закончиться уже летом! Почему для Украины так важны истребители F-16 и зачем разрешение США
Карта бойових дій в Україні 15.05.2023 онлайн
Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн
0:03:37
Як працюють сили ППО: військові показали свою роботу
Одна сбитая вражеская цель — сотни спасенных жизней. Военные сил ПВО показали свою работу
Больше видео
Віолетта Столярова: історія кримчанки, що чинила спротив у Севастополі
Читать дальше
Понимала, что за краску украинских цветов уже могут посадить! История крымчанки, арестованной ФСБ за движение сопротивления

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь