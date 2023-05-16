Когда говорю о будущем, всегда добавляю — “если доживу”. История бывшего кока, уничтожающего оккупантов под Бахмутом

Многие украинские бойцы пошли на войну из абсолютно мирной жизни. Армейские порядки стали открытием, а бои и ранения показали подлинное лицо врага.

Военный Андрей отдельной горно-штурмовой бригады с позывным Гламур, несмотря на все тяготы войны, не перестал быть жизнерадостным оптимистом. Свой позывной получил из-за перчаток, которые собратьям показались “гламурными”. Боец Гламур неоднократно шел на штурм и участвовал в ближних боях, даже получил ранения в одном из таких под Бахмутом.

О реалиях войны, что ободряет на фронте и почему военные не любят сухпаи, Гламур рассказал журналисту УП.Жизнь Ярославу Галасу.

О жизни до войны

В юности Андрей мечтал связать свою жизнь с психологией, компьютерными науками или режиссурой. Однако семья у него была несостоятельной, поэтому отец посоветовал учиться на автослесаря. Через год парень бросил учебу, забрал документы и отправился в кулинарное училище.

Там спросили: “Из автослесаря в повара? Что за крайности?” А я им в ответ: “Потому что когда меняю масло в машине, у меня получается крем-брюле”, — вспоминает военный.

Когда выучился на повара, сумел устроиться коком на морское судно. В конце концов именно благодаря работе он смог побывать в Средиземноморье и даже на Карибах. Прошел курсы иностранного языка, получил предложение от немецкой и американской компаний.

— На судах я научился готовить много новых блюд. Лобстеры, осьминоги, рыба-меч — это все обыденная, ежедневная еда. И брался за блюда, которые до меня не любили готовить, — рассказывает Гламур. Однако самой вкусной он считает украинскую кухню.

От прежней жизни сейчас у Андрея почти ничего не осталось. Армейские сухпаи он называет “кошлом”, однако на позициях лакомиться вкусностями возможности нет.

Молодой человек говорит, что иногда готовит для собратьев, но это бывает не так часто. К тому же выбор среди продуктов не столь большой.

“Я не раздумывал, куда должен идти”

Полномасштабное вторжение застало парня дома. У него была возможность пойти в плавание, однако решил, что на фронте он будет нужнее.

Я видел, что происходит, и наслушался, что делают россияне на оккупированных территориях, — говорит Гламур.

Так он пошел в военкомат, прошел учения и даже был избран для курсов в Британии. Помогло, конечно, и знание английского языка. Сейчас он вспоминает, что британские инструкторы смогли построить с украинскими солдатами хорошие отношения.

Они проводили эффективные учения, но иногда украинцы понимали, что реальный боевой опыт Украины и США очень отличается.

— Британские инструкторы прошли военные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане и пытались передать нам свой опыт. Но он не всегда полезен для нас, в какой-то момент я даже крикнул: “Мы в Украине воюем не с “талибаном”, у которого на вооружении Stinger и Калаши”.

Свой первый боевой опыт в Херсонской области Гламур хорошо помнит, хотя тогда и не сделал ни единого выстрела. Он признается, что тогда действовал четко по британским инструкциям, которым научился. Сейчас считает их единственно правильными.

После уничтожения экипажа оккупантов в “мотолыге”, Гламур и собратья узнали, что в рядах российских войск воюют и крымские спецгруппировки.

Как воюют россияне

После тяжелых боев, контузии и лечения военного направили под Бахмут.

Гламур вспоминает, скольких россиян он убил на поле боя. Его оружие не щадит врага, пришедшего оккупировать Украину.

— Однажды я уничтожил группу из 25 человек из пулемета, — он вспоминает, как россияне падали и вставали, но до посадки украинцев никто не дошел. — Почему они так шли? Потому что у них больше шансов выжить, если займут наши позиции, чем вернутся назад.

Мы время от времени слушали их переговоры по трофейным “радикам”. Просит раненый эвакуацию, а ему: “Если попробуешь вернуться, мы тебя сами здесь обнулим”.

Впоследствии в Бахмуте военный получил ранение от россиянина, которого в конце концов Гламур убил. Ранение не было серьезным, но на восстановление потребовалось время. Теперь военный говорит, что все еще планирует вернуться на судно по окончании контракта в ВСУ.

А также верит, что может быть полезным другим военным, если поделиться знаниями и навыками.

— У меня было достаточно времени на размышления. Я пулеметчик и знаю, что для врага — цель номер один. Потому морально готов, что могу погибнуть. Это лотерея, что сделаешь — по-другому никак. Если это произойдет, значит, так нужно.

Поэтому, когда говорю что-то о будущем, всегда добавляю — “если доживу”, — говорит Гламур.

Снайпер Зозуля говорит, что сейчас армии нужны бойцы для будущего нашей страны. Прочесть её рассказ можешь в нашем другом материале.

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