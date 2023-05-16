Розповіді

Коли говорю про майбутнє, завжди додаю — “якщо доживу”. Історія колишнього кока, який нищить окупантів під Бахмутом

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Травня 2023, 11:00
Гламур
Фото: Facebook

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