Почему украинки идут на аборт: реальные истории и цифры

В 2021 году в Украине было зарегистрировано более 55 тысяч абортов. Уже в следующем году это количество сократилось почти на 10 тысяч и составило более 44 тысяч случаев. Но делать выводы об улучшении ситуации пока рано.

С началом полномасштабной войны врачи потеряли возможность вести полный учет: часть больниц закрыта или разрушена, пациентки мигрировали, а с оккупированных территорий данные вообще не поступают.

Об этом сообщили УП. Життя в Центре общественного здоровья Минздрава.

По словам гинеколога Виктории Бугро, аборт не стоит сводить только к нежеланию рожать. На самом деле значительная часть случаев имеет гораздо более сложный фон.

— Почему упрощенное представление об абортах ошибочно? Потому что оно стигматизирует женщину, сводя сложный выбор к просто не захотела. В действительности это часто решение, принятое после тяжелых обследований, консультаций и внутренней борьбы, — говорит врач.

В официальной статистике к абортам относят и случаи замершей беременности, и выкидыши, и прерывания по медицинским показаниям.

Большая часть абортов — по медицинским показаниям

Примерно от десяти до пятнадцати процентов всех зарегистрированных процедур происходят именно по медицинским причинам, например из-за пороков развития плода или угрозы жизни матери. Особенно это касается абортов после 13-14 недели, когда решение принимает врачебная комиссия.

Часть женщин прерывает беременность по собственному желанию на ранних сроках, но и в этих случаях причины могут быть разными — от материальных трудностей или отсутствия поддержки партнера до психологической травмы после сексуального насилия.

— Мы должны учитывать социально-психологические факторы, например беременность в очень юном возрасте или беременность вследствие сексуального насилия, — отмечает Бугро.

По официальным данным, в 2021 году в Украине зафиксировали 55 156 абортов, больше всего среди женщин 20-34 лет. Сотни случаев касались подростков, включая девочек до 14 лет. В том же году более 14 тысяч абортов были связаны с замершей беременностью, а свыше 10 тысяч — со спонтанными выкидышами.

В 2022 году общее количество сократилось до 44 931.

В 2023-м официально зарегистрировали 42 683 аборта, среди них более 12 тысяч из-за замершей беременности. В том же году впервые после долгого перерыва зафиксировали два смертельных случая, когда женщины сделали аборт вне больницы.

В 2024-м цифра снова выросла — 43 616 абортов. В том же году зафиксировали 13 криминальных процедур, но смертельных случаев не было.

Наивысшие показатели традиционно наблюдали в крупных городах и промышленных регионах — в Киеве, на Днепропетровщине и Одесчине. Наименьшие — в Тернопольской, Донецкой и Херсонской областях.

За три года количество абортов уменьшилось на 21%

В целом в период с 2021 по 2024 год количество зарегистрированных абортов сократилось на 21%, с резким падением в 2022-м. При этом выросла доля пациенток старше 35 лет, увеличился процент медицинских абортов, а доля подростков оставалась низкой — 4-5%.

Статистика, по словам экспертов, свидетельствует скорее о стойкости системы здравоохранения, чем о реальном снижении числа прерываний беременности.

— Падение количества абортов в 2022 году на 18% скорее отражает логистические и демографические проблемы, чем изменение поведения. Если бы это было только поведенческое изменение, динамика была бы постепенной. Здесь же мы видим резкий обвал, совпавший с масштабным вторжением, массовой миграцией и разрушением системы здравоохранения, — поясняет Бугро.

Она добавляет, что после 2023 года ситуация начала стабилизироваться. Женщины возвращаются, количество обращений растет, преимущественно речь идет о медикаментозных абортах.

Это согласуется с официальными данными: доля таких процедур поднялась с 43% в 2021 году до 46% в 2024 году.

В то же время, есть и слепая зона. Тысячи женщин репродуктивного возраста уехали за границу, и прерывание беременности там не учитывается украинской статистикой.

Таким образом, официальные данные следует рассматривать скорее как ориентир для отслеживания тенденций. На самом же деле они отражают только верхушку айсберга, в то время как большая часть остается вне отчетности.

