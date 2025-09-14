Чому українки йдуть на аборт: жахливі історії за цифрами

У 2021 році в Україні зареєстрували понад 55 тисяч абортів. Уже наступного року ця кількість зменшилася майже на 10 тисяч і склала понад 44 тисячі випадків. Але робити висновки про покращення ситуації зарано.

З початком повномасштабної війни медики втратили можливість вести повний облік: частина лікарень закрита чи зруйнована, пацієнтки мігрували, а на окупованих територіях дані взагалі не надходять.

Про це повідомили УП. Життя в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

За словами гінекологині Вікторії Бугро, аборт не варто зводити лише до небажання народжувати. У реальності значна частина випадків має набагато складніший фон.

— Чому спрощене уявлення про аборти є хибним? Бо воно стигматизує жінку, зводячи складний вибір до просто не захотіла. Насправді — це часто рішення, ухвалене після тяжких обстежень, консультацій і внутрішньої боротьби, — каже лікарка.

Абортами в офіційній статистиці вважаються і випадки завмирання вагітності, і викидні, і переривання за медичними показаннями.

Більша частина абортів роблять через медичні показання

Приблизно від десяти до п’ятнадцяти відсотків від усіх зареєстрованих процедур відбуваються саме з медичних причин, наприклад через вади розвитку плода чи загрозу життю матері.

Особливо це стосується абортів після 13-14 тижня, коли рішення ухвалюється лікарською комісією.

Частина жінок перериває вагітність за власним бажанням на ранніх термінах, але й у цих випадках причини можуть бути різними — від матеріальної скрути чи відсутності підтримки партнера до психологічної травми після сексуального насильства.

Ми маємо враховувати соціально-психологічні фактори, наприклад, вагітність у дуже юному віці або вагітність унаслідок сексуального насильства, — зазначає Бугро.

За офіційними даними, у 2021 році в Україні зафіксували 55 156 абортів, найбільше серед жінок 20–34 років.

Сотні випадків стосувалися підлітків, включно з дівчатами до 14 років. Того року понад 14 тисяч абортів були пов’язані із завмиранням вагітності, а понад 10 тисяч — зі спонтанними викиднями.

У 2022 році загальна кількість скоротилася до 44 931.

У 2023-му офіційно зареєстрували 42 683 аборти, серед них понад 12 тисяч через завмирання вагітності. Того ж року вперше після тривалої перерви зафіксували два смертельні випадки, коли жінки зробили аборт поза межами лікарні.

У 2024-му цифра знову зросла — 43 616 абортів. Того ж року зафіксували 13 кримінальних процедур, проте смертельних випадків не було.

Найвищі показники традиційно спостерігали у великих містах і промислових регіонах — у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. Найнижчі — на Тернопільщині, Донеччині та Херсонщині.

За три роки кількість абортів зменшилося на 21%

Загалом у період із 2021 по 2024 рік кількість зареєстрованих абортів зменшилася на 21%, із різким падінням у 2022-му. При цьому зросла частка пацієнток віком понад 35 років, збільшився відсоток медичних абортів, а частка підлітків залишалася низькою — 4–5%.

Статистика, за словами експертів, свідчить радше про витривалість системи охорони здоров’я, ніж про реальне зниження кількості переривань вагітності.

— Падіння кількості абортів у 2022 році на 18% швидше відображає логістичні та демографічні проблеми, ніж зміну поведінки. Якби це була лише поведінкова зміна, динаміка була б поступовою. Тут же бачимо різкий обвал, що збігається з масштабним вторгненням, масовою міграцією та руйнуванням системи охорони здоров’я, — пояснює Бугро.

Вона додає, що після 2023 року ситуація почала вирівнюватися. Жінки повертаються, кількість звернень зростає, переважно йдеться про медикаментозні аборти.

Це узгоджується з офіційними даними: частка таких процедур піднялася з 43% у 2021 році до 46% у 2024-му.

Водночас є й сліпа зона. Тисячі жінок репродуктивного віку виїхали за кордон, і переривання вагітності там не враховуються українською статистикою.

Таким чином, офіційні дані варто розглядати радше як орієнтир для відстеження тенденцій. Насправді ж вони відображають лише верхівку айсберга, тоді як чимала частина залишається поза звітністю.

