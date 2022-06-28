Всегда любила пение и помогала людям: история “Пташки” из Азовстали устами матери

Украинцы благодарны всем героям Азовстали, которые держали оборону города Мариуполь и всей Украины. Мы знаем некоторых героев из Мариуполя и восхищаемся силой их духа. Ведь под обстрелами они находили время петь украинские песни.

Именно благодаря мелодичному пению Украина узнала о “Пташке” с Азовстали — Екатерине.

Ей 21 год, она — парамедик из Тернополя. Девушка по специальности актриса, занималась волонтерской деятельностью, а после медицинских курсов как медик-волонтер помогала гражданским и военным людям на Востоке Украины.

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В ноябре 2021 года Екатерина присоединилась к волонтерскому медицинскому батальону Госпитальеры.

С первых дней полномасштабного наступления России на Украину девушка приехала в госпиталь в Мариуполе, чтобы спасать людей. Госпиталь разбомбили, таким образом Екатерина с другими парамедиками попала на завод Азовсталь.

Рассказ о Екатерине устами матери

Мама “Пташки” Светлана рассказала о своей дочери и сказала, что с ней была связь до 19 мая.

Как появилась “Пташка”

Мать вспоминает, что шесть лет назад Екатерина приняла участие в конкурсе рисунков. На своей картине она изобразила птичку, украинский трезубец и калину. С тех пор ее и стали называть “Пташка”.

Любовь к пению

По словам Светланы, Екатерина хотела привлечь внимание к раненым гражданским и военным своими песнями в укрытии Азовстали. Ее голос заворожил тысячи людей. Мама девушки до сих пор переслушивает ее пение на видео.

— Катя еще даже не умела хорошо говорить, а уже умела петь. Когда была маленькая, мы ложились спать, я ей пела украинские песни. Поскольку быстро в селе устаешь, то я засыпала быстрее, чем она. Но Катя меня будила, чтобы я допевала, — вспоминает мама.

Она рассказала, что девушка пошла в музыкальную школу на вокал, однако этого было мало, поэтому через полгода пошла еще и учиться играть на бандуре.

— После девятого класса поступила в Тернопольское музыкальное училище имени Соломии Крушельницкой, позже его переименовали в художественный колледж, который окончила с отличием. Ей было 18 лет в 2019 году, когда уехала в Киев. Конечно, я волновалась, но она на вступительные ехала сама, на экзамены — сама, самостоятельная девочка. И я ей говорила, что в жизни нужно добиваться все самой, — рассказывает мама о дочери.

Как Екатерина стала парамедиком

Несколько лет девушка занималась волонтерством, посещала детские дома. А потом решила стать медиком-добровольцем. Также девушка любила ездить на мотоцикле.

— Она мне сказала, что проходит медицинские курсы. Я спросила зачем. Катя ответила, что работает в мотошколе, кто-то может упасть, покалечиться, нужно уметь оказать медицинскую помощь, — рассказывает Светлана.

Позже Екатерина прошла медицинские курсы дважды и стала медиком-добровольцем в Донецкой области, в составе Госпитальеров.

— У нее был свой экипаж, и они оказывали медицинскую помощь военным, гражданским в Донецкой области.

Она контракт не подписывала на военную службу, она — доброволец, — говорит Светлана.

Пребывание девушки в Мариуполе

С первых дней полномасштабного вторжения Екатерина приехала в Мариуполь, где оказывала помощь раненым людям.

Светлана рассказывает, что в начале марта узнала, что дочь в Мариуполе. Вспоминает, что обычно Екатерина все рассказывала ей и советовалась, однако в этом случае, наверное, оберегала ее.

Однажды Светлане позвонили и сказали, что Екатерина в плену. Но когда девушка об этом узнала, то записала короткое видео, на котором было понятно, что это не так.

Еще одним шоком для матери стало, когда в сети распространилась новость о смерти Екатерины.

— Я не поверила, начала искать, кто распространил, и этот пост был удалён. Многие прочитали ложную информацию, мне начали присылать соболезнования. Я благодарна людям за заботу и соболезнование, но нужно знать правду. Когда дочь узнала об этом, то послала мне голосовое сообщение.

Связь с ней была очень плохая, и у нее не было времени. Когда у нас была возможность долгого разговора, а это было много минут, она рассказывала, что много работы, ведь там много мирных людей, — говорит Светлана.

Женщина со слезами вспоминает: в этот раз, когда мама спросила у дочери, ела ли она что-то, услышала в ответ, что только кусочек бородинского хлеба.

Как хорошо, мама, что ты научила нас любить хлеб, — сказала Екатерина Светлане.

— Когда-то меня учила бабушка, если упал кусок хлеба, поднять, сдуть, поцеловать и положить на стол. Я так тоже учила детей, что хлеб нужно уважать. Пожалуй, из таких маленьких примеров украинских песен это все рождается и начинается. И так она любит Украину, — рассказывает Светлана.

Екатерина рассказала маме, что среди военных и гражданских людей, в том числе женщин и детей, выходит из Азовстали.

— Предупредила с утра, что не будет связи очень долго, попросила держаться, попросила ждать ее, верить, любить. После этого я видела видео, как ее обыскивают. Но как она, я ничего не знаю, — говорит Светлана.

Больше месяца у Светланы нет никаких вестей от дочери. Мать верит, что ее Катя вернется домой как можно быстрее. Дочь попросила маму, чтобы она приготовила вареники с сыром и шоколадный бисквитный торт с вишнями. Все ингредиенты всегда в холодильнике Светланы, чтобы была возможность быстро приготовить блюда.

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