Рассказы

Всегда любила пение и помогала людям: история “Пташки” из Азовстали устами матери

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июня 2022, 17:00
Історія Катерини (Пташки) з Маріуполя
Фото: Instagram

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