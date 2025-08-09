Остановить зло: история француза Капо, отдавшего жизнь за Украину

Его не заставляли — он сам выбрал эту войну. Обычный парень из Франции, который вел простую жизнь, но имел твердое убеждение: зло необходимо остановить.

Когда Россия вторглась в Украину, он не смог остаться в стороне. Взял билет, приехал, вступил в ряды 1-го Интернационального легиона. Его звали Капо — и он отдал свою жизнь за нашу свободу.

Побратимы вспоминают его с благодарностью.

История воина Интернационального легиона

Капо было 32 года. В мирной жизни он убирал улицы родного городка во Франции: ездил на машине, собирал пакеты с мусором с улиц.

Его работа была незаметной, но необходимой. Если ее не делать — последствия видны всем.

— В этом весь Капо, — вспоминает Тим, его боевой побратим, — он был простым человеком, но всегда готов действовать. Он всегда был готов помочь.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он понял: теперь нужно убирать совсем другую грязь. С оружием в руках. Пока не поздно.

Как когда-то бойцы французского Движения сопротивления останавливали нацизм, так теперь он хотел остановить новую инкарнацию тоталитаризма — российский фашизм.

Капо объяснял:

Моя главная мотивация идеологическая — не допустить дальнейшего вторжения России вглубь Европы.

— Украина — это защитная стена Европы от России. Украинская армия — последнее препятствие, прежде чем Россия может продвинуться дальше.

Улыбка даже в самые мрачные минуты

Сослуживцы вспоминают его с теплотой. Смелый, простой, всегда с шуткой. Он умел разрядить напряжение даже в самые тяжелые моменты.

Его соотечественник Виви вспоминает:

— Капо всегда отдавал себя полностью — и делал это с улыбкой. Жить и работать с ним было настоящим удовольствием: он умел развеселить, всегда был готов поддержать.

В наших сердцах он навсегда останется отважным товарищем. Нам не хватает его улыбки. Капо по праву заслужил свое место в большой семье Легиона и уважение, которое с этим местом связано.

Сослуживцы записали с Капо видеоинтервью, когда тот находился в Украине уже три месяца. Вспоминают, что это было непростое время с непрекращающимися атаками врага, который пытался прорвать украинские позиции.

Фронт требовал немедленных действий, и Капо действовал. Он быстро перешел от тренировок на стрельбище к боевым заданиям, чтобы стать частью линии обороны, которая день за днем отражает натиск россиян.

Его командир Бонс с уважением вспоминает, что Капо всегда был человеком дела.

— Есть те, кто много говорит, и те, кто действует. Капо принадлежит к тем, кто действует — всегда с доброжелательностью к побратимам, всегда готов помочь и поддержать. Он погиб как настоящий солдат — улыбающийся и героический.

Он так гордился своим легионерским беретом, что всегда носил его в правом кармане, когда шел в бой.

Меньше смотреть телевизор

Капо не скрывал, что его беспокоила ситуация во Франции. Ему было больно видеть, как некоторые соотечественники оправдывают российских агрессоров — сознательно или под влиянием пропаганды. Он считал это не менее опасным, чем пули.

— Для меня главное — иметь собственную точку зрения, — говорил он. — Советую каждому делать то же самое. Никому не подчиняться. Развиваться интеллектуально. Меньше смотреть телевизор.

Война в Украине объединила людей со всего мира, которые приехали помогать защищать нашу свободу. Одним из таких героев был и американец украинского происхождения Эдвард Уолтер Уилтон III.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!