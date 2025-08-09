Остановить зло: история француза Капо, отдавшего жизнь за Украину

Капо — воин 1-го Интернационального легиона. Фото: Владимир Патола Его не заставляли — он сам выбрал эту войну. Обычный парень из Франции, который вел простую жизнь, но имел твердое убеждение: зло необходимо остановить.Когда Россия вторглась в Украину, он не смог остаться в стороне. Взял билет, приехал, вступил в ряды 1-го Интернационального легиона. Его звали Капо — и он отдал свою жизнь за нашу свободу. Побратимы вспоминают его с благодарностью.История воина Интернационального легиона Капо было 32 года. В мирной жизни он убирал улицы родного городка во Франции: ездил на машине, собирал пакеты с мусором с улиц. Его работа была незаметной, но необходимой. Если ее не делать — последствия видны всем. — В этом весь Капо, — вспоминает Тим, его боевой побратим, — он был простым человеком, но всегда готов действовать. Он всегда был готов помочь. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он понял: теперь нужно убирать совсем другую грязь. С оружием в руках. Пока не поздно. Как когда-то бойцы французского Движения сопротивления останавливали нацизм, так теперь он хотел остановить новую инкарнацию тоталитаризма — российский фашизм. Капо объяснял: Моя главная мотивация идеологическая — не допустить дальнейшего вторжения России вглубь Европы. — Украина — это защитная стена Европы от России. Украинская армия — последнее препятствие, прежде чем Россия может продвинуться дальше. Читать по теме Эта война — зеркало для Грузии: командир Грузинского Легиона о “руке” Кремля и готовности отдать жизнь за Украину Каждый из наших воинов готов положить жизнь, чтобы будущие поколения жили в независимой Украине, — говорит командир. Улыбка даже в самые мрачные минуты Сослуживцы вспоминают его с теплотой. Смелый, простой, всегда с шуткой. Он умел разрядить напряжение даже в самые тяжелые моменты. Его соотечественник Виви вспоминает: — Капо всегда отдавал себя полностью — и делал это с улыбкой. Жить и работать с ним было настоящим удовольствием: он умел развеселить, всегда был готов поддержать. В наших сердцах он навсегда останется отважным товарищем. Нам не хватает его улыбки. Капо по праву заслужил свое место в большой семье Легиона и уважение, которое с этим местом связано. Фото: Владимир Патола Сослуживцы записали с Капо видеоинтервью, когда тот находился в Украине уже три месяца. Вспоминают, что это было непростое время с непрекращающимися атаками врага, который пытался прорвать украинские позиции. Фронт требовал немедленных действий, и Капо действовал. Он быстро перешел от тренировок на стрельбище к боевым заданиям, чтобы стать частью линии обороны, которая день за днем отражает натиск россиян. Его командир Бонс с уважением вспоминает, что Капо всегда был человеком дела. — Есть те, кто много говорит, и те, кто действует. Капо принадлежит к тем, кто действует — всегда с доброжелательностью к побратимам, всегда готов помочь и поддержать. Он погиб как настоящий солдат — улыбающийся и героический. Он так гордился своим легионерским беретом, что всегда носил его в правом кармане, когда шел в бой. Меньше смотреть телевизор Капо не скрывал, что его беспокоила ситуация во Франции. Ему было больно видеть, как некоторые соотечественники оправдывают российских агрессоров — сознательно или под влиянием пропаганды. Он считал это не менее опасным, чем пули. — Для меня главное — иметь собственную точку зрения, — говорил он. — Советую каждому делать то же самое. Никому не подчиняться. Развиваться интеллектуально. Меньше смотреть телевизор. Война в Украине объединила людей со всего мира, которые приехали помогать защищать нашу свободу. Одним из таких героев был и американец украинского происхождения Эдвард Уолтер Уилтон III. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Жизненные истории, украинские военные, Франция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter