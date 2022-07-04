Рассказы
Эксклюзив

“Знаешь, когда вы на нас вы напали, мы были дома и мирно спали”. Одесская поэтесса пишет стихи о войне

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 04 июля 2022, 19:30
Тетяна Милимко: історія одеської поетеси, що пише вірші про війну

Эксклюзивы
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