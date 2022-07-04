“Знаешь, когда вы на нас вы напали, мы были дома и мирно спали”. Одесская поэтесса пишет стихи о войне

Татьяна Милимко — одесская журналистка и поэтесса. Пару лет назад она работала региональной корреспонденткой Вікна-новини на телеканале СТБ. Сейчас она главный редактор местного интернет-издания (УСІ-онлайн), а в свободное время пишет песни и стихи.

Как и большинство из нас, Татьяна не верила, что в современном мире может начаться такая кровавая война. 24 февраля поэтесса проснулась от взрывов.

— Накануне я встретилась с подругой, которая прилетела из Нью-Йорка в родную Одессу. Мы ели суши, и она спрашивает: “А ты собрала тревожный чемодан?” Я говорю, мол, зачем? В современном мире не может быть войны. На что она испуганно посмотрела, сказала, что от больного человека ничего другого ждать не стоит.

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Говорила, что Путин нападёт, и настоятельно рекомендовала собрать важное в рюкзак, на случай чего. На самом деле, я чувствовала войну. Будто тело всё сжималось в страхе, — рассказывает Татьяна Милимко.

После общения с подругой женщина приехала домой, подготовила спортивный костюм себе и детям, документы и легла спать.

Начало полномасштабного вторжения

— Проснулась, как и все, от раздирающего всё сознание взрыва… Я никогда его не забуду. Он будто вырвался из-под земли. Первое, что сделала, написала коллегам в общий чат: “Просыпайтесь. Война”. Затем началась суета, вперемешку с паникой и страхом… — продолжила поэтесса.

В первую неделю войны Татьяна не могла поверить, что весь этот ужас происходит в наших украинских городах. Не могла осознать, что враг запускает ракеты по жилым домам и просто уничтожает мирных жителей. И чтобы хоть как-то отвлечься, все свои переживания и чувства начала записывать на бумаге.

— Первую неделю у меня было абсолютное онемение. Я просто не могла говорить. Думать не могла, мне ничего не хотелось. Я не могла поверить, что люди, с которыми я когда-то общалась, желают теперь нам смерти. В моей голове не укладывалось это никак. Я винила себя за то, что когда-то не рассмотрела в них это зло. Во время очередной воздушной тревоги начала писать: “Знаешь, когда вы на нас напали…” Я решила, что это первое и последнее, что скажу им, — говорит Татьяна.

История популярности стиха “Знаешь, когда вы на нас вы напали…”

Через некоторое время Татьяна выступила с этим стихом на марафоне в поддержку военных. Сыновья писательницы записали выступление и выложили в сеть. За несколько дней видео набрало два миллиона просмотров. Люди начали накладывать музыку и кадры взрывов и разрушений. Стих стал вирусным.

— Кто-то наложил видео под мою начитку стиха, и он разлетелся по миру. Теперь есть в переводе на немецкий и английский языки. Я сама перевела его на украинский.

Когда мой стих запостил Виталий Ким у себя на странице, я подумала, что написала что-то действительно стоящее, раз это даёт людям возможность прожить самые страшные из возможных эмоций.

Но окончательно я уверилась в том, что стих хороший, когда в комментарии пришли: “Где вы были восемь лет?”, причем все они неправильно писали слово “Донбасс”.

Кто писал “Домбас”, кто “Данбас”, кто “Домпас”… Ботоферма разрывалась в гневе, — рассказывает женщина.

За четыре месяца войны Татьяна, как и все мы, изменилась и научилась жить по-новому. Но поэтесса верит, что победа будет за нами, война скоро закончится и все, что пытаются разрушить оккупанты, мы обязательно отстроим.

— Наша психика не успевает проживать такое количество горя. Каждый день мы получаем новые страшные информационные поводы. Нетрудно свихнуться.

Нам важно помнить, что любая война закончится, что сейчас наша задача — выжить. И бороться со злом. А для меня это именно борьба света со тьмой.

Так вот, мы должны давать свет любыми доступными способами. Для меня это стихи, творчество. Мы должны выжить и сохранить себя и свою страну. Я верю, что добро победит, — утверждает Татьяна.

Знаешь, когда вы на нас напали,

Мы были дома и мирно спали.

А когда танки ваши стреляли,

У нас были планы и мы вас не ждали.

Знаешь, мы никогда не забудем,

Как гибли наши невинные люди.

Слёзы, сотни разрушенных судеб,

Мы вас не ждали и точно не будем.

Знаешь, ваши странные знаки

Страшнее, чем в Буче ночные атаки.

За ними — идея, рождённая в мраке,

И вас ненавидят тут даже собаки.

Знаешь, простить никогда мы не сможем,

Ненависть эта уже под кожей,

Яростью стала, молитвой тоже

И благородством до боли, до дрожи.

Знаешь, я бы тебе показала,

Как своё тело девчонка кидала

Под танк — огромную груду металла,

И вся страна, как девчонка, восстала.

Знаешь, только у этой девчонки

Сила, как пламя, и слева — иконки,

И она дома. Сжала ручонки

И не сломится, даже где тонко.

Знаешь, это беда и несчастье,

И твоё молчание — уже соучастие.

Безумие жадно дорвалось до власти

И хочет порвать нашу землю на части.

Знаешь, если пришел с автоматом,

Не удивляйся, что кроют матом.

Не мама тебя родила солдатом,

Не мир ты несёшь своим подлым адом.

Знаешь, а мы ведь все здесь отстроим,

Небо молитвами наше закроем

И победим. Потому что достойны.

Слава, стране моей! И ее воинам!

Татьяна не единственная, кто проживает свою боль в поэзии. Ранее мы рассказывали о пяти чувственных стихах о войне в Украине.

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