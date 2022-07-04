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“Знаєш, коли ви на нас напали, ми були вдома та міцно спали”. Одеська поетеса пише вірші про війну

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 04 Липня 2022, 19:30
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