Рассказы

Смерть ходила очень близко, но он выжил и спас бабушку. История Тараса из Мариуполя

Вероника Кононенко, практикантка сайта 06 октября 2022, 20:30
Тарас
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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