Смерть ходила очень близко, но он выжил и спас бабушку. История Тараса из Мариуполя

В мирной жизни в 21 год ты думаешь о том, как закончить учебу, найти работу, развивать карьеру и отношения, но с приходом войны все кардинально изменилось.

Главным стал вопрос, выживешь ли ты сегодня или отправишься к родителям и навеки останешься в одном из мариупольских подвалов. Именно так думал Тарас, 21-летний парень, выживший в Мариуполе, но оставшийся сиротой.

Он смог пройти фильтрационный лагерь и добраться с онкобольной бабушкой в ​​Германию. О своем болезненном опыте взросления и наибольших вызовах парень рассказал журналистке УП.Життя Виктории Андреевой.

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Неиспользованный билет: начало полномасштабного вторжения

Тарас — чемпион Украины среди юниоров по снукеру, призер международных соревнований. На 25 февраля у парня уже были забронированы билеты на соревнования в Германии, но туда он не поехал.

В начале полномасштабного вторжения он был на вокзале, в очереди за билетом в Киев, однако решил переждать войну в родном Мариуполе, еще не зная, что его ждет.

Вместе с отцом он переехал к бабушке в западную часть города и всю первую неделю полномасштабного вторжения жил новостями.

Уже в начале марта город был отрезан от мира, электричества и водоснабжения и началась игра на выживание. Мариуполь бомбили, обстреливали и блокировали войска РФ, не щадя никого.

Подвал и смерть

После того как вражеский снаряд попал в 10 м от дома Тараса, вся его семья и соседи переехали жить в подвал, квадратурой в полтора метра.

Люди боялись выходить наружу, чтобы не забрали “ДНРовцы”, поэтому жили там в течение месяца, и не зря. У последних был приказ убивать всех, кто находился не в подвале.

15 марта в этом убедился сам Тарас. Папа парня вышел за едой, а один из снайперов его застрелил, тело так и не нашли. Маму он потерял еще два года назад.

В тот день Тарас полностью осиротел и пообещал онкобольной бабушке любой ценой вытащить их оттуда. Хотя сам уже не до конца верил, что сможет выжить и выбраться.

А тем временем так называемые военные “ДНР” мародерили и поселялись в квартирах людей, забирая всю еду и понравившиеся вещи. Квартира семьи Тараса не стала исключением, забрали даже ордена прабабушки и прадедушки.

Однако признаки человечности у оккупантов все же были. Они делились с нами сухпайками, так что мы не охотились за голубями.

В 20-х числах марта оккупанты начали рассказывать о том, что Киев, Харьков, Одесса и Николаев пали, а Зеленский сбежал. С помощью еды, воды и связи враги начали перегонять людей на свою сторону.

Чтобы первыми получить свою порцию продовольствия и набрать воды, люди могли прыгать друг на друга, все стали агрессивными.

Смотришь на город и дома — все черное, уничтоженное, а люди — как зомби. Это напоминало фильм ужасов, но в реальной жизни.

Вскоре начали раздавать стартовые пакеты российской связи Феникс. Так что у парня наконец-то появилась возможность узнать о ситуации в Украине и сообщить друзьям, что он жив.

Шаг на свободу через ад фильтрации

Из внешнего мира он понял, что эвакуация была возможна только через Россию, а самой большой опасностью была фильтрация.

Все, на что оставалось надеяться Тарасу, что его пропустят как родственника для сопровождения тяжелобольного. Поэтому, рискуя жизнью, он с бабушкой попали на эвакуационный рейс.

Во время фильтрации его, как и других мужчин, раздевали, допрашивали, проверяли телефон и социальные сети, и в конце концов пропустили. Следующим этапом ада была российская граница, которая оказалась еще более жесткой для мужчин.

Тарасу пришлось заполнить анкету с провокационными вопросами и допрос длительностью в 40 минут, где его пытались вывести на чистую воду. Парню повезло, и его пропустили.

Уже в России семья остановилась у родственников в Таганроге. В Германию они отправились через неделю, а уже через три дня были на месте.

У меня уже нет страха: за свои 21 год я пережил автокатастрофу, обстрелы города, ужасы этой войны, потерю родителей. Думаю, самое страшное я уже прошел.

Парень не может помочь Украине силой, однако болеет за нее, помогает информационно и материально.

Мариуполь и Азовсталь мужественно держались и защищали родную землю. Читай историю крымского Тавра, стоявшего на защите Азовстали.

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