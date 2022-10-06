Розповіді

Смерть ходила дуже близько, але він вижив і врятував бабусю. Історія Тараса з Маріуполя

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 06 Жовтня 2022, 20:30
Тарас
Фото: Українська Правда. Життя

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