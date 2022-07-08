Мне повезло, все могло закончиться иначе — Тайра рассказала о возвращении и самом тяжелом в российском плену

Украинского парамедика-волонтера Юлию Паевскую, которую больше знают по позывному Тайра, 17 июня освободили из российского плена.
Со своей семьей, мужем и дочерью, она увиделась в больнице, куда ее доставили украинские военные. Юлия похудела на 10 кг и сейчас страдает посттравматическим расстройством.
В интервью она рассказала о допросах в российском плену и дала советы пострадавшим от войны.
Начинаю верить, что вернулась. Моя семья очень многое для этого сделала. Я встретилась с друзьями, не со всеми, это поправимо. Понемногу восстанавливаюсь.
Когда я увидела первого парня в украинской форме, я обняла его и в тот момент поняла, что вернулась.
Когда я увидела первого парня в украинской форме, я обняла его и в тот момент поняла, что вернулась.
За некоторое время до обмена Тайру вывели из камеры и увели в комнату, попросили сделать запись, что еда и условия в плену нормальные, что она жива. Тогда ей сообщили, что будут менять. Так и получилось.
После возвращения я обняла свою семью и мы стояли молча долго-долго.
После возвращения я обняла свою семью и мы стояли молча долго-долго.
Мое появление для семьи было сюрпризом. Я позвонила им с дороги и сообщила о приезде. Меня сразу забрали в госпиталь.
Постоянное психологическое давление, физические действия — очень трудно, но это можно пережить. Мне вообще повезло, ведь могло быть гораздо хуже. Россияне сделали многие вещи, которые невозможно простить, но они все равно люди, у них есть дети.
Я не могу сказать, что ненавижу их. Отношусь, как к пациентам. Пропаганда убила в них идею, что они люди. Россияне хотели, чтобы я призналась, что убила родителей сирот, но я не призналась, ведь это неправда.
Сначала они не собирались менять меня, но под давлением украинского общества и мирового они изменили свое решение.
Эта поддержка меня вытащила. У меня не было информации, но я чувствовала ее. Верила, что все будет хорошо.
Эта поддержка меня вытащила. У меня не было информации, но я чувствовала ее. Верила, что все будет хорошо.
Сейчас Тайра чувствует себя гораздо лучше. Физическое состояние почти восстановилось, но вес женщина еще не набрала. Шутит, что, может, это и хорошо.
Говорит, что сейчас тяжело психологически, но Юлия уверена, что скоро восстановится, ведь работает с психологом.
Тайра дала советы пострадавшим от российской агрессии:
Юлия говорит, что корит себя за то, что на свободе. Она снова научилась улыбаться, находит повод для радости. Психолог рекомендует строить планы на будущее даже тем, кто еще в плену.
Родственникам военнопленных Юлия советует никогда не опускать рук, верить в возвращение, молиться и не поддаваться сомнениям, что их родные — герои.
Вернуться на фронт Тайра не может, потому что считает, что будет обузой для других. Сейчас она использует каждый случай, чтобы донести мировому обществу то, что происходит и насколько это страшно.
Самым страшным военная считает российскую пропаганду. Она искажает души людей и перекручивает все. Там рассказывают, что Украины уже нет, а остался только Запад, якобы украинское правительство разбежалось, а президент скрылся.
Юлия говорит, что у нее не было ощущения веры в это.
Об окончании войны говорит:
Россия сделает несколько потуг побороть украинскую армию. Война перейдет в затяжную фазу, дай Бог, чтобы я ошибалась и мы быстро победили.
Россия сделает несколько потуг побороть украинскую армию. Война перейдет в затяжную фазу, дай Бог, чтобы я ошибалась и мы быстро победили.
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