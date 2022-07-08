Мне повезло, все могло закончиться иначе — Тайра рассказала о возвращении и самом тяжелом в российском плену

Украинского парамедика-волонтера Юлию Паевскую, которую больше знают по позывному Тайра, 17 июня освободили из российского плена.

Со своей семьей, мужем и дочерью, она увиделась в больнице, куда ее доставили украинские военные. Юлия похудела на 10 кг и сейчас страдает посттравматическим расстройством.

В интервью она рассказала о допросах в российском плену и дала советы пострадавшим от войны.

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Тайра о возвращении из плена

Начинаю верить, что вернулась. Моя семья очень многое для этого сделала. Я встретилась с друзьями, не со всеми, это поправимо. Понемногу восстанавливаюсь.

Когда я увидела первого парня в украинской форме, я обняла его и в тот момент поняла, что вернулась.

За некоторое время до обмена Тайру вывели из камеры и увели в комнату, попросили сделать запись, что еда и условия в плену нормальные, что она жива. Тогда ей сообщили, что будут менять. Так и получилось.

После возвращения я обняла свою семью и мы стояли молча долго-долго.

Мое появление для семьи было сюрпризом. Я позвонила им с дороги и сообщила о приезде. Меня сразу забрали в госпиталь.

Что тяжелее всего было в плену

Постоянное психологическое давление, физические действия — очень трудно, но это можно пережить. Мне вообще повезло, ведь могло быть гораздо хуже. Россияне сделали многие вещи, которые невозможно простить, но они все равно люди, у них есть дети.

Я не могу сказать, что ненавижу их. Отношусь, как к пациентам. Пропаганда убила в них идею, что они люди. Россияне хотели, чтобы я призналась, что убила родителей сирот, но я не призналась, ведь это неправда.

Сначала они не собирались менять меня, но под давлением украинского общества и мирового они изменили свое решение.

Эта поддержка меня вытащила. У меня не было информации, но я чувствовала ее. Верила, что все будет хорошо.

Здоровье после плена

Сейчас Тайра чувствует себя гораздо лучше. Физическое состояние почти восстановилось, но вес женщина еще не набрала. Шутит, что, может, это и хорошо.

Говорит, что сейчас тяжело психологически, но Юлия уверена, что скоро восстановится, ведь работает с психологом.

Тайра дала советы пострадавшим от российской агрессии:

Работать с опытным психологом. Не корить себя ни за что.

Юлия говорит, что корит себя за то, что на свободе. Она снова научилась улыбаться, находит повод для радости. Психолог рекомендует строить планы на будущее даже тем, кто еще в плену.

Родственникам военнопленных Юлия советует никогда не опускать рук, верить в возвращение, молиться и не поддаваться сомнениям, что их родные — герои.

Вернуться на фронт Тайра не может, потому что считает, что будет обузой для других. Сейчас она использует каждый случай, чтобы донести мировому обществу то, что происходит и насколько это страшно.

Тайра о российской пропаганде

Самым страшным военная считает российскую пропаганду. Она искажает души людей и перекручивает все. Там рассказывают, что Украины уже нет, а остался только Запад, якобы украинское правительство разбежалось, а президент скрылся.

Юлия говорит, что у нее не было ощущения веры в это.

Об окончании войны говорит:

Россия сделает несколько потуг побороть украинскую армию. Война перейдет в затяжную фазу, дай Бог, чтобы я ошибалась и мы быстро победили.

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