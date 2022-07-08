Рассказы

Мне повезло, все могло закончиться иначе — Тайра рассказала о возвращении и самом тяжелом в российском плену

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 08 июля 2022, 20:37
Тайра розповіла про найважче у російському полоні
Фото: Facebook

Больше новостей
Волонтерство в Днепропетровской области
Готовят сотни килограммов вкусностей: как в Днепропетровской области помогают украинским бойцам
Ситуация в Херсонской области
Уничтоженный поселок Нововоронцовка. Как деоккупированная Херсонщина приходит в себя после “русского мира”
сценарії закінчення війни від Резнікова
Как и когда закончится война? Три возможных сценария по мнению министра обороны Алексея Резникова
Даниил, ВМС ВСУ
Труднее всего в работе — преодолеть свой страх! Как работают водолазы Военно-Морских сил Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Волонтерство в Днепропетровской области
Готовят сотни килограммов вкусностей: как в Днепропетровской области помогают украинским бойцам
Ситуация в Херсонской области
Уничтоженный поселок Нововоронцовка. Как деоккупированная Херсонщина приходит в себя после “русского мира”
сценарії закінчення війни від Резнікова
Как и когда закончится война? Три возможных сценария по мнению министра обороны Алексея Резникова
Даниил, ВМС ВСУ
Труднее всего в работе — преодолеть свой страх! Как работают водолазы Военно-Морских сил Украины

Видео
0:02:46
Волонтерство в Днепропетровской области

Готовят сотни килограммов вкусностей: как в Днепропетровской области помогают украинским бойцам
0:03:25
Ситуация в Херсонской области
Уничтоженный поселок Нововоронцовка. Как деоккупированная Херсонщина приходит в себя после “русского мира”
сценарії закінчення війни від Резнікова
Как и когда закончится война? Три возможных сценария по мнению министра обороны Алексея Резникова
0:02:20
Ситуация в стратегически важном регионе в Одесской области
Одесскую область забрасывают фейками! Кремль бесится, что не может взять регион
0:30:48
Владимир Зеленский
Мы можем одержать победу до конца года: интервью Зеленского о борьбе с Россией, помощи мира и месте Украины в НАТО
0:00:52
Почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ
Токаев окончательно поссорился с Путиным? Почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:04:58
Діти граються у війну - чи нормально це
Сделанные своими руками винтовки вместо гаджетов: как война проникла в игры украинских детей
0:02:21
Обстрел Харькова
Бьют по жилым домам и мирным жителям: враг обстрелял Харьков
карта бойових дій 8 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июля
Больше видео
Даниил, ВМС ВСУ
Читать дальше
Труднее всего в работе — преодолеть свой страх! Как работают водолазы Военно-Морских сил Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь