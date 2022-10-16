Рассказы

Личный состав должен постоянно видеть тебя: история командира Ириса, который дважды выводил подчиненных из окружения

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 октября 2022, 13:00
Командир 24 ОМБр Ірис
Фото: Facebook

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