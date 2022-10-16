Личный состав должен постоянно видеть тебя: история командира Ириса, который дважды выводил подчиненных из окружения

Ирис — это не только название цветка или немецкого комплекса ПВО. Это еще и позывной командира батальона 24 ОМБр. Мужчина уже 15 лет на службе, но за все это время не полюбил рассказывать много о себе или своих подвигах.

Больше говорит военный о своих подчиненных и без преувеличений называет некоторых из них настоящими героями. Например, очень поразил командира пулеметчик, который остался один на один с врагом, чтобы прикрыть отход своего подразделения.

Ему неоднократно давали приказ отойти, если он остался один, но тот всего-навсего ответил, что ему важнее сохранить личный состав.

Сейчас также смотрят

Зачем отходить, если можно снизить наши потери вдвое, — говорит подчиненный Ириса.

Командир рассказывает, что его подчиненный дважды так спасал не одну жизнь своих собратьев, ни разу не покидал свой пулемет, уже трижды был ранен, но надеется вернуться на службу.

Я считаю, что это действительно героический поступок.

Ирис и сам не раз был в опасности, поскольку считает, что командир должен быть всегда с подчиненными.

Поэтому для эффективного командования, мужчина считает, что нужно вопреки всем трудностям уметь ободрить всех и быть рядом.

Сохранить управляемость подразделения удается, когда тебя личный состав все время видит.

И такая преданность неоднократно играла немаловажную роль на поле боя. Когда случались неожиданности, приходилось действовать нестандартно, а значит, требовалось и доверие личного состава.

Ирис рассказывает, как однажды враг прорвал оборону его подразделения — и он вместе с подчиненными фактически оказался в окружении. Поэтому, чтобы спасти своих людей, пришлось придумывать новые правила ведения боя.

Ночью командир отправил один танк в огневую засаду. И когда противник пошел в наступление, удалось уничтожить три танка и один БТР врага. Таким образом, он прикрыл выход 47 украинских военнослужащих из окружения.

И это не единственный раз, когда враг был так близко и казалось, шансов на спасение нет. Ирис рассказывает, что фактически его подразделению за три или четыре дня пришлось дважды выходить из окружения.

Везение всегда должно быть, но если с пониманием не подходить, то и оно не поможет.

Однажды, когда противник решил пойти на прорыв и заскочил в траншеи, где было подразделение Ириса, опасность буквально дышала в спину. Однако благодаря профессионализму украинских военных и удачному командованию, противник лишь понес немалые потери.

Сколько точно противников тогда погибло, сложно сказать, но помню, что семь человек взяли в плен. Позже выяснилось, что они проводили террористические акты в Сирии.

Ирис уверен, после этой войны уже никто не захочет назвать россиян братьями. А пока он и его подчиненные готовы бороться с теми, кто так мечтал уничтожить нас, постоянно декламируя проповеди о семейных отношениях между народами. Поэтому, пока не наступит мир, Ирис будет продолжать бороться.

Я потому и шел в армию, чтобы у нас дома была безопасность. За нашу украинскую нацию есть кому стоять.

На обороне страны стоит молодежь. Ему всего 22 года, но он знает, как защищать Украину. Читай историю украинского бойца с позывным Паук о войне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!