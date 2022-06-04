Впечатляет своей храбростью. История экстремального психолога из фронтового Харькова

Светлана еще до войны решила, если Путин вдруг нападет – останется в Харькове, чтобы быть рядом с самыми незащищенными. Для нее это не просто работа, а зов души.

Женщина уже давно работает психологом в Национальном университете гражданской защиты, около 15 лет своей жизни наблюдала за чрезвычайными ситуациями разного характера.

Однако за это время поняла, у них всех есть общее – в таких обстоятельствах всегда есть люди, которые не могут себе помочь. В военное время тем более. Поэтому поступить иначе, чем остаться и делать все от себя зависящее, просто не могла.

Сейчас также смотрят

Сейчас экстремальный психолог учит будущих спасателей ГСЧС. В свободное время развозит медикаменты и горячую еду, которые покупает за собственные деньги. Когда удается, эвакуирует людей.

Так, в апреле Светлана попала в эпицентр событий в пригороде Харькова, в Дергачах. Там жила одна женщина, она была после инсульта, но не могла эвакуироваться – оккупанты беспощадно били из Градов по городу.

Поэтому психолог вместе с таким же отчаянным таксистом бросились на помощь. Ее не остановили и предупреждение украинских военных.

Поэтому армейцам пришлось рассчитать время между прилетами, чтобы понимать, когда можно прорваться.

Выдали каску и бронежилет и сказали, что есть всего 10 минут, чтобы увезти людей.

И это не единственный случай, когда Светлана оказывалась в эпицентре взрыва. Еще одно из самых страшных воспоминаний запечатлелось в памяти 11 апреля. Это был черный день для Харькова, тогда российские оккупанты, как говорят люди, словно взбесились.

Забросали город минами замедленного действия, кассетными снарядами, били авиацией, градами, смерчами. Число убитых и раненых росло на глазах, были и жертвы среди детей.

Тогда в омуте ада и оказалась Светлана. Хотя сама едва не погибла, бросилась оказывать помощь другим. Женщина вспоминает, что это был такой теплый весенний день, было много людей на улицах, а после обстрелов – бесчисленное количество погибших.

В памяти до сих пор остался ужас в глазах людей, видевших убитого без головы, женщину, которой оторвало ноги снарядом, и двухлетнего ребенка, не пережившего ранения от обломков.

Но, несмотря на все, Светлана продолжает работать, помогать и поддерживать других. В блокноте психолога три десятка контактов подопечных, среди них есть лежачие, одинокие.

Например, женщина с начала полномасштабного вторжения общается с 82-летней Анной Ефимовной, которая в одиночку переживала бомбежки, артиллерийские обстрелы, прилеты ракет. Несмотря на все ужасы, которые происходили вокруг, Светлана была единственной, кто был на связи 24/7.

Невозможно было поступить иначе, – напоследок говорит наша героиня.

Напомним, ранее разведчица Алина Гордеева рассказала об украинках на фронте и женском лице войны.