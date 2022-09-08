100% made in Ukraine! Модель Виктория Маремуха родила первенца

Во время войны в Украине беременные женщины пытаются, по возможности, выехать из опасных регионов для безопасности своего ребенка. Тем не менее есть и храбрые женщины, которые не покидают или возвращаются в Украину, чтобы родить дома.

Финалистка второго сезона шоу Супермодель по-українськи, блогер и актриса Виктория Маремуха 7 сентября родила своего первенца. Известно, что женщина рожала дома, в Украине, и считает это решение самым лучшим.

Женщина вместе со своим любимым Луи планировала рожать сына во Франции в целях безопасности, но в конце концов тоска по родной земле победила — женщина рожала в Украине, поэтому ребенок полностью made in Ukraine, как говорит сама мама.

Кстати, об истории любви Виктории Маремухи и французского миллионера Луи громко говорили давно — еще с 2019 года. Сама модель рассказывала, что поначалу ей совсем не понравился французский поклонник.

За Луи Маремуха вышла замуж неожиданно, но еще большей неожиданностью стало откровение девушки о том, что у пары открытый брак — то есть они живут в разных квартирах и могут встречаться с другими партнерами.

Рожала женщина под “эпидуралкой” — эпидуральной аналгезией для родов. В своих сториз в Instagram Виктория делится впечатлениями от вчерашних родов: довольна тем, что не побоялась ни родов в Украине, ни анестезии.

Ранее Виктория рассказывала, как ей жилось в мире стереотипов: родные часто донимали ее вопросами о детях и семье.

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