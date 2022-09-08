100% made in Ukraine! Модель Вікторія Маремуха народила первістка

Під час війни в Україні вагітні жінки намагаються за можливості виїхати з небезпечних регіонів задля безпеки своєї та дитини. Попри те є й сміливиці, котрі залишаються чи й повертаються в Україну, щоб народити вдома.

Фіналістка другого сезону шоу Супермодель по-українськи, блогерка та акторка Вікторія Маремуха 7 вересня народила свого первістка. Відомо, що жінка народжувала вдома, в Україні, і вважає це рішення найкращим.

Жінка разом зі своїм коханим Луї планували народжувати сина у Франції задля безпеки, але зрештою туга за рідною землею перемогла — жінка народжувала в Україні, тож дитина повністю made in Ukraine, як каже сама мама.

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До речі, про історію кохання Вікторії Маремухи та французького мільйонера Луї гучно говорили давно, ще з 2019 року. Сама модель розповідала, що спочатку зовсім не вподобала французького залицяльника.

За Луї Маремуха вийшла заміж неочікувано, та ще більшою несподіванкою стало одкровення дівчини про те, що у пари відкритий шлюб — тобто вони живуть в різних квартирах і можуть зустрічатися з іншими партнерами.

Народжувала жінка під “епідуралкою” — епідуральною аналгезією для пологів. У своїх сторіз в Instagram Вікторія ділиться враженнями від вчорашніх пологів: задоволена тим, що не побоялася ні пологів в Україні, ні анестезії.

Раніше Вікторія розповідала, як їй жилося у світі стереотипів: рідні часто діймали її запитаннями про дітей та сім’ю.

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