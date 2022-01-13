Психологія

Коли вже діти, бо годинник тікає! Відомі українки про стереотипи та як із ними боротися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Січня 2022, 16:00
Коли дітей часіки тікають
Фото: Pexels

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