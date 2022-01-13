Коли вже діти, бо годинник тікає! Відомі українки про стереотипи та як із ними боротися

Здавалося б у 21 сторіччі вже всі мають бути вихованими, тактовними і толерантними.

Бо суспільство вже не перше десятиліття бореться за рівні права та можливості, жінки неодноразово доводили, що вони не гірші за чоловіків, що можуть робити деякі “чоловічі” справи навіть краще.

Коротка історична довідка

Історично склалося так, що жінок не поважали, їм довго не дозволяли вчитися та голосувати. Вони практично не мали права на власне життя, адже його вже з народження планували батьки, а потім ними, наче річчю, розпоряджався чоловік.

Все, що могла робити жінка — це народжувати та дбати про домівку і не лізти в “чоловічі” справи.

Століття минають, а стереотипи з суспільства ніяк не викорчувати. Вони так сильно вчепилися у свідомість людей, немов коріння столітнього дуба.

Жінка може не тільки народжувати

Не треба довго шукати прикладів по всьому світу, щоб знайти успішних жінок, які збудували себе самотужки. В Україні їх теж повно — всесвітньо відомі дизайнерки, моделі, акторки, співачки, письменниці, науковці й цей список можна продовжувати.

Але вони також хоч раз за своє життя чули ту єдину фразу, яка не подобається жодній жінці: “А коли дітей плануєте? Годинник же тікає”.

Думай, перед тим, як запитати

Буває так, що людина геть нетактовна. Вона не розуміє ситуацію: що можна питати, а що — ні. Вона живе моментом і не думає про те, що для когось це болюче питання.

Ведуча програми Вікна-Новини Ольга Кучер каже, що люди часто питають про дітей, але не знають історію жінки.

Коли ви таке питаєте, ви не знаєте, скількох дітей вже поховала ця жінка. Ви не знаєте, скільки разів вона вже намагалася стати мамою.

— Ви не знаєте, чи вона тільки кар’єру будує, чи і кар’єру будує, і намагається завагітніти.

Також Ольга каже, що жінка нікому нічого не винна, і народжувати чи ні — це її вибір.

Жінка не зобов’язана ставати мамою. Вона нікому нічого не винна. Жінка рівноправна чоловікові.

— Вона будує своє життя, вона нікому нічого не винна. Це найголовніший меседж, чому не варто питати в жінки про дітей і казати, що “часіки тікають”.

Склянка води на схилі віку

Найголовнішим аргументом людей для жінки, яка не поспішає народжувати дітей – це “як ти житимеш у старості?”.

Про цей стереотип на своїй сторінці в Instagram розповіла психологиня Юлія Медвєдєва.

Вона пояснила, що люди не знають походження фрази “принести склянку води у старості” та закладають в неї неправильний зміст.

За її словами, раніше склянка води була частиною ритуалу прощання.

Її ставили біля уголів’я померлого, щоб душа вимилася і пішла. Склянка води символізувала милосердя, рішення бути поруч із людиною в її останні години.

З роками ця фраза стала символом репродуктивного насильства. Це наче вказівка народити дитину, незалежно від того, хочуть люди цього чи ні, – каже психологиня.

— А ще це пряма установка дитині – “ти мені винен!”, “ти живеш заради мене!”.

Юлія каже, що суспільство звикло покладатися на усталені норми, тому стало заручником стереотипу про “склянку води”.

Найняти доглядальницю — це соромно. Влаштувати літнього родича в будинок для людей похилого віку — значить кинути його чи її.

Чайлд-фрі

Під час проекту #СильнаЯ ведуча програми Вікна-Новини Яна Брензей розповіла про своє ставлення до чайлд-фрі.

— Я вважаю, що будь-який вибір людини — це нормально. Людина має сама обирати, як їй жити.

Якщо жінка відчуває, що вона не хоче мати дітей – вона необов’язково якась травмована через це. Це її вибір.

Як відповідати на питання про дітей

Таке набридливе питання неодноразово чула фіналістка другого сезону Супермодель по-українськи і телеведуча Вікторія Маремуха, вона навіть написала обурливий пост в Instagram.

Безтактність наших днів іноді просто вражає. Бувають питання, які я ніколи би не поставила близькій людині.

Проте, дівчина каже, що за багато років вона навчилася, як відповідати на такі питання.

Я навчилася відповідати жартами чи зустрічними питаннями. Щоб якось теж людині дати зрозуміти, що це некомфорте питання.

— Але якщо вже одне і те саме питання буде повторюватися від багатьох людей, то я просто скажу: “Я не хочу про це говорити, і ця тема закрита” і обрубити все новою темою для бесіди. Я думаю, навіть найменш вихованим буде все зрозуміло.

Також ведуча програми Вікна-Новини Яна Брензей радить не звертати на уваги на всі питання та повчання від мам, бабусь та знайомих. Адже не їм цих дітей народжувати та виховувати.

Пам’ятайте, що в центрі вашого всесвіту маєте бути ви. Це не про егоїзм, ви маєте відштовхуватися від себе, своїх бажань, адже дитина вплине в першу чергу на вас, на жінку, яка стане матір’ю, — каже Яна.

Як боротися зі стереотипами

Психологиня запевняє, що ми зможемо побороти стереотипи, коли перестанемо їх один одному нав’язувати.

Нам треба усвідомити, що необов’язково все звалювати на свої плечі, визначити межі своїх можливостей та делегувати завдання фахівцям.

Юлія каже, що важливо залишатися в ресурсі, щоб мати можливість допомогти близькій вам людині.

Однією з відоміх і успішних українських жінок є Наталія Татарінцева. Вона чотириразова чемпіонка світу з polе dance. Від її танців не можна відвести очей.

Раніше Наталія Татарінцев в інтерв’ю Вікнам розповіла про polе dance, свій бренд косметики та про стосунки з Женею Котом.