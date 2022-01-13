Когда дети, часики-то тикают! Известные украинки о стереотипах и как с ними бороться

Казалось бы, в 21 веке уже все должны быть воспитанными, тактичными и толерантными.

Так как общество уже не первое десятилетие борется за равные права и возможности, женщины неоднократно доказывали, что они не хуже мужчин, что могут делать некоторые “мужские” дела даже лучше.

Краткая историческая справка

Исторически сложилось так, что женщин не уважали, им долго не разрешали учиться и голосовать. Они практически не имели права на собственную жизнь, ведь его уже с рождения планировали родители, а потом ими, как вещью, распоряжался мужчина.

Все, что могла делать женщина — это рожать, заботиться о доме и не лезть в “мужские” дела.

Века проходят, а стереотипы из общества никак не выкорчевать. Они так сильно вцепились в сознание людей, словно корни столетнего дуба.

Женщина может не только рожать

Не нужно долго искать примеры по всему миру, чтобы найти успешных женщин, которые построили себя самостоятельно. В Украине их тоже полно — всемирно известные дизайнеры, модели, актрисы, певицы, писательницы, ученые и этот список можно продолжать.

Но они тоже хоть раз в своей жизнь слышали ту единственную фразу, которая не нравится ни одной женщине: “А когда детей планируете? Часики же тикают”.

Думай, перед тем как спросить

Бывает так, что человек совершенно бестактен. Он не понимает ситуацию: что можно спрашивать, а что — нет. Он живет моментом и не думает о том, что для кого-то это болезненный вопрос.

Ведущая программы Вікна-Новини Ольга Кучер говорит, что люди часто спрашивают о детях, но не знают историю женщины.

Когда вы спрашиваете, вы не знаете, скольких детей уже похоронила эта женщина. Вы не знаете, сколько раз она уже пыталась стать мамой.

— Вы не знаете, она только карьеру строит, или и карьеру строит, и пытается забеременеть.

Также Ольга говорит, что женщина никому ничего не должна, и рожать или нет — это ее выбор.

Женщина не обязана становиться мамой. Она никому ничего не должна. Женщина равноправна мужчине.

— Она строит свою жизнь, она никому ничего не должна. Это самый главный месседж, почему не стоит спрашивать у женщины о детях и говорить, что “часики тикают”.

Стакан воды в старости

Чаще всего люди, которые задают бестактный вопрос о детях, апеллируют к тому, как женщина будет жить в старости.

Об этом стереотипе на своей странице в Instagram рассказала психолог Юлия Медведева.

Она объяснила, что люди не знают происхождение фразы “принести стакан воды в старости” и закладывают в нее неправильное содержание.

По ее словам, ранее стакан воды был частью ритуала прощания.

Его ставили у изголовья умершего, чтобы душа вымылась и ушла. Стакан воды символизировал милосердие, решение быть рядом с человеком в последние часы.

С годами эта фраза стала символом репродуктивного насилия. Это как указание родить ребенка, независимо от того, хотят люди этого или нет, — говорит психолог.

— А еще это прямая установка ребенку — “ты мне должен!”, “ты живешь ради меня!”.

Юлия говорит, что общество привыкло полагаться на устоявшиеся нормы, поэтому стало заложником стереотипа о стакане воды.

Нанять сиделку — это стыдно. Устроить пожилого родственника в дом престарелых — значит бросить его или ее.

Чайлд-фри

Во время проекта #СильнаЯ ведущая программы Вікна-Новини Яна Брензей рассказала о своем отношении к чайлд-фри.

— Я считаю, что любой выбор человека — это нормально. Человек должен сам выбирать, как ему жить.

Если женщина чувствует, что она не хочет иметь детей — она ​​не обязательно какая-то травмированая из-за этого. Это ее выбор.

Как отвечать на вопросы о детях

Такой надоедливый вопрос неоднократно слышала финалистка второго сезона Супермодель по-украински и телеведущая Виктория Маремуха, она даже написала возмутительный пост в Instagram.

Бестактность наших дней иногда просто поражает. Бывают вопросы, которые я никогда бы не задала близкому человеку.

Тем не менее, девушка говорит, что за много лет она научилась отвечать на такие вопросы.

Я научилась отвечать с шутками или встречными вопросами. Чтобы как-то тоже человеку дать понять, что это некомфортный вопрос.

— Но если уж один и тот же вопрос будет повторяться от многих людей, то я просто скажу: “Я не хочу об этом говорить, и эта тема закрыта” и обрубит все новой темой для беседы. Я думаю, даже менее воспитанным будет все понятно.

Также ведущая программы Вікна-Новини Яна Брензей советует не обращать внимания на все вопросы и поучения от мам, бабушек и знакомых. Не им ведь этих детей рожать и воспитывать.

Помните, что в центре вашей вселенной должны быть вы. Это не об эгоизме, вы должны отталкиваться от себя, своих желаний, ведь ребенок повлияет в первую очередь на вас, на женщину, которая станет матерью, — говорит Яна.

Как бороться со стереотипами

Психолог говорит, что мы сможем побороть стереотипы, когда перестанем их друг другу навязывать.

Нам нужно понять, что необязательно все сваливать на свои плечи, определить пределы своих возможностей и делегировать задание специалистам.

Юлия говорит, что важно оставаться в ресурсе, чтобы помочь близкому вам человеку.

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